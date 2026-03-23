Yeni Sağlık Asistanınız Olacak Akıllı Yüzük Geliyor

Oura'nın yeni akıllı yüzük modeli Ring 5 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Önceki modele göre önemli iyileştirmelerle birlikte gelecek olan cihaz, temelde üç renk seçeneği ile sunulacak ancak bu akıllı yüzüğün tüm özelliklerinin netleşeceği tanıtım gününün gelmesi için biraz daha beklemek gerekecek.

Oura Ring 5'in Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Oura Ring 5, daha büyük sensörlerle birlikte gelecek. Bu sensörler sayesinde önceki modellere kıyasla daha isabetli ölçümler yapılmasını sağlanacak. Bu da sağlık takibi özelliklerinin daha doğru sonuçlar vermesine yardımcı olacak. Cihazın henüz tüm teknik özellikleri netlik kazanmadı fakat neler sunacağı hakkında fikir sahibi edinmek için önceki model Ring 4'ün özelliklerine göz atabiliriz.

5-8 güne kadar pil ömrü sunan bu cihaz, 50'den fazla sağlık ölçümü yaparak sağlık takibi yapmanıza olanak tanıyor. Mevcut sağlık özellikleri arasında uyku analizi, stres seviyesi ölçümü, kadın sağlığı takibi, kalp sağlığı ve benzeri özellikler yer alıyor.

Cihaz, 100 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip. Bu da duş alırken, yüzerken ve benzeri aktivitelerle uğraşırken cihazınızı sorunsuz kullanabileceğiniz anlamına geliyor fakat tüplü dalış yaparken ya da 12 saatten fazla su altında tutulması önerilmiyor. Ayrıca eksi 10 derece ile 52 derece arası sıcaklık seviyesinde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

Oura Ring 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Oura Ring 5'in 2027 yılının ikinci yarısından önce tanıtılmayacağı iddia edildi. Ring 4'ün aksine bu cihaz, açık pembe tonlarındaki "Rose Gold" renk seçeneğinin yerine bunun daha koyu tonlarına sahip olan "Deep Rose" ile gelecek. Bunun dışında siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri sunulmaya devam edilecek.

Oura Ring 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Oura Ring 4 şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden satılıyor. Dolayısıyla markanın yeni akıllı yüzük modelinin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali hayli yüksek görünüyor. Bu konu ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Oura Ring 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oura Ring 4 şu an 50 bin 603 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni model, daha gelişmiş sensörler ve doğruluk oranı daha yüksek sağlık ölçümleri gibi özelliklerle birlikte gelecek. Bunu göz önünde bulunduracak olursak akıllı yüzüğün Türkiye'de 54-55 bin TL civarında bir fiyata sunulabileceği söylenebilir.

Editörün Yorumu

Oura Ring 4 oldukça iddialı özelliklere sahip bir model olarak karşımıza çıktı. Benzer özellikleri Ring 5 modelinden de bekliyorum. Sağlık tarafında önemli ilerleme olacağı aşikâr. Tabii ki nasıl performans sunacağını ancak piyasaya sürüldükten sonra göreceğiz. Eğer beklentileri karşılamayı başarırsa çok geniş bir kitle tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.