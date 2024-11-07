Koskoca Outlook Basit Bir Nedenden Dolayı Çöküyor ve Microsoft Çözüm Bulamıyor

Microsoft, Outlook’un Office 365 kullanıcıları tarafından kullanılan klasik sürümünde kullanıcılar çökme sorunuyla karşı karşıya. Peki neden böyle oluyor? Çözümü var mı?

Şirket, bu sorunun bellek kaynaklarının tükenmesi nedeniyle yaşandığını ve kullanıcıları bir hata mesajıyla karşı karşıya bırakarak uygulamanın kapanmasına neden olduğunu açıkladı.

60'tan Fazla İleti Açıldığında Çöküyor

Microsoft Outlook üzerinde aynı anda 60’tan fazla e-posta açıldığında çökme hatası keşfedildi.

Sorunla karşılaşan kullanıcılar, birden fazla e-posta açtıklarında kaldıkları yeri ve mevcut işlemlerini kaybediyorlar. Microsoft, kullanıcıların aynı anda 60’tan fazla e-posta açmamalarını tavsiye ediyor. Hata mesajında ise şu ifadeler yer alıyor: "Üzgünüz, bu öğeyi açmakta sorun yaşıyoruz. Bu durum geçici olabilir ancak tekrar görürseniz Outlook'u yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bellek veya sistem kaynakları tükendi. Bazı pencereleri veya programları kapatıp tekrar deneyin."

Çözüm: 60 Sekme Açmamak

Microsoft, mühendislerinden oluşan bir ekibin sorunu çözmek için çalışmalar başlattığını duyurdu. Şu an için elle tutulan bir gelişme olmamasının yanı sıra Microsoft, 60'dan fazla iletinin aynı anda açılmamasını öneriyor ki bu durum kulağa hatanın kendisinden daha absürd geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın!