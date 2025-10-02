Outlook'ta Sinir Bozucu Hata: Kullanıcılar E-Postalarına Erişemiyor!
Outlook'ta yeni bir e-posta hatası tespit edildi. Söz konusu hatanın platformu çökerttiği ve kullanıcıların hesaplarına erişmesini engellediği bildiriliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Windows kullanıcıları, bir süredir Outlook uygulamasında çökme sorunu yaşadıklarını ve e-postalarına erişemediklerini bildiriyor.
- Sorunun yalnızca Windows'un Outlook uygulamasında yaşandığı ve Microsoft Exchange yazılımından kaynaklandığı ifade ediliyor.
- Sorunu doğrulayan Microsoft, yaşanan problemin araştırıldığını ve bu süreçte kullanıcıların uygulamanın web sürümünü kullanabileceğini belirtiyor.
Microsoft'un en popüler e-posta platformu Outlook Windows kullanıcılarını etkileyen ciddi bir sorunla gündemde. Pek çok kullanıcı, e-posta açmaya çalışırken platformun çöktüğünü ve maillerine erişemediklerini bildiriyor.
Neyse ki, Microsoft birçok kişinin günlük iş akışlarını sekteye uğratan bu can sıkıcı sorunu doğruladı ve yaşanan problemi düzeltmek için çalışmalara başlandığını duyurdu. Detaylar haberde.
Outlook E-Posta Hatası Neyden Kaynaklanıyor?
Şirketin açıklamasına göre söz konusu sorun Windows'un klasik Microsoft Outlook uygulamasında yaşanıyor. Kullanıcıların bu uygulamayı açtıklarında bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Bu mesajda ise şu ifadelere yer veriliyor:
Microsoft Outlook başlatılamıyor. Outlook penceresi açılamıyor. Klasör kümesi açılamıyor. Microsoft Exchange'de oturum açma girişimi başarısız oldu
Microsoft, BT yöneticileri ve teknik ekipler için sorunu teşhis etme yöntemini de paylaştı. Şirket, hatayı yeniden oluştururken alınan Fidd izlerinde sorunu doğrulayan bir kod satırı ile karşılaştığını belirtiyor. Söz konusu bildiride hatanın Microsoft Exchange'in oturum açma girişimleriyle bağlantılı olduğu görülüyor.
Çözüm Yolları Neler?
İlk olarak 26 Eylül tarihinde tespit edilen hata an itibariyle Microsoft tarafından araştırılıyor. Bununla birlikte şu an için bireysel kullanıcıların kendi başlarına uygulayabileceği doğrudan bir çözüm bulunmuyor. Microsoft 365 Yönetici portalına üye olan kuruluşlar ise destek talebi oluşturarak yetkililerden yardım alabiliyorlar.
Microsoft ayrıca, sorundan etkilenen kullanıcılara uygulamanın web tabanlı sürümü Outlook.com'u kullanmalarını veya yeni Outlook for Windows istemcisine geçmelerini tavsiye ediyor.
Outlook Üzerinde E-Posta Şifreleme Nasıl Yapılır?
Microsoft Outlook kullanan kişiler, gelen kutusundaki maillerden istediğini şifreleyerek ekstra koruma altına alabilir. İşte, nasıl yapılacağına dair yöntemler!
Peki siz Outlook'ta yaşanan e-posta sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.