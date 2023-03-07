Outlook Artık Mac'lerde Ücretsiz Olarak Kullanılabilecek
Microsoft, Outlook uygulamasının artık Mac üzerinden ücretsiz olarak kullanılabileceğini açıkladı. İşte detaylar!
Microsoft kısa bir süre önce Outlook e-posta uygulamasını App Store'daki Mac kullanıcıları için ücretsiz hâle getirmeye karar verdi ve uygulamaya yeni özellikler ekleyeceğini açıkladı. Microsoft'un Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Mac'te Outlook uygulaması artık Microsoft 365 aboneliği ya da Office lisansı gerektirmiyor.
Mac için uyarlanan Outlook artık Apple Silicon'a özgü ve Outlook.com hesapları, Gmail, iCloud, Yahoo ve IMAP'ı destekleyen diğer e-posta sağlayıcıları için destek içeriyor. Uygulama ayrıca Apple Silicon'a sahip Mac'ler için optimize edildi ve iOS kullanıcılarının Mac'lerinde başladıkları işe devam edebilmeleri için Handoff özelliğini destekliyor.
Outlook Uygulaması Mac'te Ne Gibi Özelliklere Sahip?
Mac için uyarlanan Outlook'un diğer özellikleri arasında takvim girişleri için bir widget, yerel bildirim desteği ve uygulama içindeki takvim girişlerini hızlı bir şekilde görüntülemek için bir menü seçeneği yer alıyor. Microsoft ayrıca gelecekte Apple kullanıcılarının profiller oluşturmasına ve bildirimleri ve cihazlarının diğer noktalarına ince ayar yapmalarına olanak tanıyan Odak Modu'nu da desteklemeyi planlıyor.
Outlook Profilleri, kullanıcıların önemli e-postalara odaklanabilmeleri için yanlış zamanda istenmeyen bildirimleri önlemeye yardımcı olacak. Ayrıca Outlook, kritik e-postaları belirgin bir şekilde görüntülemek için ekstra seçenekler sunuyor.
Odaklanmış gelen kutusu ile uygulama, önemli e-postaları önemsiz olanlardan otomatik olarak ayırıyor, böylece kullanıcılar mesaj listesinin üzerindeki bir geçişle bunları bulabiliyor. Kullanıcılar mesajları en üstte tutmak için sabitleyebiliyor ya da acil olmayanları daha sonrası için erteleyebiliyor; ayrıca kategoriler, işaretleme ve sık kullanılanlar bölümüne sık kullanılan klasörleri ekleme seçenekleri de mevcut.
Mac için uyarlanan Outlook, şu anda Mac App Store'dan 974 MB boyutunda indirilebilir. Uygulama MacOS 11 Big Sur veya daha yeni bir işletim sistemi gerektiriyor.
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