M3 İşlemcili 15 inç MacBook Air'in Çıkış Tarihine Dair Yeni İddia!

Yeni bir söylenti 15 inç MacBook Air'in beklenenden çok daha geç piyasaya sürüleceğini ya da Apple Silicon M3'ün tahmin edilenden çok daha erken piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Daha büyük bir MacBook Air ile ilgili söylentiler son aylarda giderek artıyor ancak bir lansman penceresi belirlemek kolay olmadı. Son zamanlarda 15 inçlik MacBook Air'in Nisan 2023'te piyasaya sürüleceği konusunda fikir birliği var ancak yeni bir söylenti bu tarihle çelişiyor.

Yeni MacBook Air'ler 2023'ün İkinci Yarısında Gelebilir

9to5Mac tarafından yayınlanan yeni bir rapor, henüz duyurulmamış ürün ve işlemci seçimiyle ilgili isimsiz, bağımsız kaynaklara atıfta bulunuyor. Kaynaklara göre Apple, iki boyutta gelecek ve aynı anda duyurulacak yeni nesil bir MacBook Air üzerinde çalışıyor. Bu yeni MacBook Air, M3 işlemci kullanacak ve söylentiye göre Apple'ın aynı M3'ü güncellenmiş bir 13 inç MacBook Pro'ya da yerleştirmesi bekleniyor. Raporda J513 kod adlı 13 inç MacBook Air'in hâlihazırda çalışmakta olduğu ve 15 inç MacBook Air'in J515 kod adlı olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar tarafından her iki ürünün de aynı anda gelmesinin ötesinde herhangi bir zamanlama verilmedi ancak Pazartesi günkü raporda, 2023'ün ikinci yarısında ya da Haziran ayındaki WWDC sırasında piyasaya sürülecekleri tahmin ediliyor.

Peki sizin yeni MacBook'lardan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.