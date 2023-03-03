Microsoft Kullanıcıları Bu Ofis Uygulamasına Dikkat: Zararlı Yazılım İçin Kullanılıyor

Office 365 bünyesinde ofis uygulamalarının verimliliğini artırmak ve not alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Microsoft OneNote, ortaya çıktığı günden beri siber güvenlik açısından çeşitli açıklar vermesiyle tanınıyor.

Zscaler siber güvenlik şirketinden araştırmacılar, OneNote'un zararlı yazılımların dağıtımı için zemin oluşturduğuna dair yeni bir rapor yayınladı.

Zararlı Yazılımlar OneNote ile Gönderiliyor

Oltalama yöntemi olarak tanınan hack saldırısı, kullanıcıya sanki normal bir dosyaymış gibi bir zararlı yazılımın gönderilmesi ve gizli bilgilerin çalınması anlamına geliyor. Günümüzde birçok uygulama ve anti virüs, bu tarz dosyalara karşı güvenlik geliştirse de bazen zararlı yazılımlar ustalıkla saklanabiliyor.

Son yapılan çalışmaya göre bir OneNote dosyası olarak oluşturulan sahte fatura, sipariş, teslimat yöntemi ve benzer şekillerde kullanılan dosyalar, aslında zararlı yazılımlar içerebiliyor. Kullanıcılar, zararlı yazılım içeren dosyaya tıkladığı takdirde hackerlar bilgisayarı kontrolünü ele geçirebiliyor ya da şifreler gibi önemli bilgilere erişebiliyor.

Uzmanlar, e-posta yoluyla aldığınız OneNote dosyaları da dahil olmak üzere güvenmediğiniz hiçbir dosyayı açmamanızı öneriyor.