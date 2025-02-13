PlayStation Kullanıcılarına 25.000 TL'lik Geri Ödeme Fırsatı

Eğer Birleşik Krallık'ta bir PlayStation kullanıcısı iseniz, Sony'den 500 sterline kadar geri ödeme alma hakkınız olabilir.

Tüketici hakları savunucusu Alex Neill, 8.9 milyon PlayStation sahibini temsilen; Sony'nin dijital oyun ve oyun içi satın alımlarda tekelleşerek fiyatları haksız şekilde artırdığı iddiasıyla teknoloji devi Sony'e dava açtı.

Eğer PlayStation Store'dan oyun veya içerik satın aldıysanız, otomatik olarak bu davaya dahil olabilirsiniz.

Sony Dijital Oyun Fiyatlarını Şişirdi Mi?

Dava, Sony'nin PlayStation Store üzerindeki tekelini kullanarak geliştiricilere katı kurallar koyarak fiyat kontrolünü sağladığını, tüm dijital satın alımlarda haksız yere %30 komisyon aldığını ve bu politikaların oyuncular için aşırı pahalı oyun fiyatlarına yol açmasına sebep olduğunu iddia ediyor.

Eğer dava başarılı olursa, Sony 67 ila 562 sterlin arasında ödeme yapacak ancak ödeme miktarı oyuncuların PlayStation Store'daki harcamalarına göre değişecek.

Kimler Geri Ödeme Alabilir?

Ödeme almak için PlayStation 4 veya PlayStation 5 konsollarını 19 Ağustos 2016 - 19 Ağustos 2022 arasında satın almanız, ayrıca bu tarihler arasında PlayStation Store'dan dijital bir oyun veya oyun içi içerik satın almış olmanız gerekiyor.

Eğer bu kriterlere uyuyorsanız ek olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Ama eğer davaya dahil olmak istemiyorsanız PlayStation You Owe Us kampanya sitesinden çıkış talebinde bulunabilirsiniz.

"Bu Dava Baştan Sona Haksız"

Açıklama yapan Sony avukatları ise bu davanın haksız olduğunu ve reddedilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi, geçen yıl davanın devam edebileceğine karar verdi. Peki sonuç ne olacak?

Eğer Sony davayı kaybederse, 8.9 milyon PlayStation kullanıcısına ödeme yapmak zorunda kalacak. Tabii tüketici hakları savunucusu Alex Neill, sürecin yıllar sürebileceğini de belirtiyor. Yani sonuçlansa da ödemeler hemen ertesi gün cüzdanlarda olmayacak.