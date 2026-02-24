Yeni Overwatch Oyunu Geliyor! Android ve iOS'te Oynanabilecek (Video)

Blizzard Entertainment, Overwatch ile aynı evrende geçen ancak Android ve iOS'e özel olarak geliştirilen yeni oyunu Overwatch Rush'ı duyurdu. Yeni yayınlanan oynanış videosu ile birlikte duyurulan oyun, Blizzard bünyesindeki Team 4'ten ayrı ve uzun mobil oyun geçmişine sahip bir ekip tarafından geliştiriliyor.

Overwatch Rush Nasıl Bir Oyun Olacak?

Overwatch Rush henüz geliştirilme aşamasında olan bir mobil oyun. Orijinal Overwatch'tan farklı olarak yukarıdan aşağı bir bakış açısıyla oynanacak. Mobil cihazlara özel olarak sıfırdan geliştirilen bu oyunun oldukça yüksek temposu bulunacak. Ana oyundaki gibi birbirinden çeşitli oyunlar mevcut. Bu geniş karakter yelpazesi, oyunculara çeşitli roller üstlenme fırsatı sunacak.

Seçtiğiniz karaktere göre tek başınıza ya da takım hâlinde ilerleyebileceğiniz oyun şu anda belirli oyuncularla aktif olarak test ediliyor. Söz konusu oyunculardan gelen geri bildirimlere göre oyundaki hatalar gideriliyor, yenilikler yapılıyor. Minimum 3 GB RAM gereksinime sahip olan bu oyun, ikinci ve üçüncü nesil iPhone SE'nin yanı sıra iPhone XS, XS Max, iPhone XR ve iPhone 11'de (ve üstü) oynanabilecek.

Android tarafında oyunu oynamak için minimum Snapdragon Snapdragon 480 ya da MediaTek Dimensity 6XXX işlemcisine sahip olmak gerekecek. Oyun şu anda kontrolcü desteği içermiyor ancak geliştiricinin duyurusuna göre şu anda çeşitli kontrol seçenekleri de değerlendiriliyor. Yani oyun tam olarak piyasaya sürülmden önce kontrolcü desteğinin eklenmesi de muhtemel.

Overwatch Rush Ücretsiz mi Olacak?

Overwatch Rush tamamen ücretsiz oynanabilen bir mobil oyun olarak piyasaya sürülecek. Geliştiricinin paylaştığı bilgilere göre oyun içi satın alımlar da içerecek ancak bunlar zorunlu olmayacak. Yani mutlaka bir satın alma işlemi gerçekleştirmek zorunda hissetmeyeceksiniz. Maçlarda belirleyici faktör daha çok sizin yetenekleriniz olacak.