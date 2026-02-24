Death Stranding 2'nin PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Death Stranding 2: On the Beach'in minimum, önerilen ve 4K sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun donma ve kasma sorunlarla karşılaşılmaması için en az hangi donanımın gerekeceği belli oldu. Ayrıca yeni Death Stranding oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklığa kavuştu.

Death Stranding 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Ayarlar: Düşük

Düşük Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 30 FPS

30 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core I3-10100 7 AMD Ryzen 3 3100

Intel Core I3-10100 7 AMD Ryzen 3 3100 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT

Death Stranding 2: On the Beach'in yüklenebilmesi için en az 150 GB kullanılabilir alan gerekecek. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yapar ve böylece kullanılabilir alan kolayca artar.

Death Stranding 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

Ayarlar: Çok Yüksek

Çok Yüksek Çözünürlük: 4K

4K FPS: 60 FPS

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core I7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core I7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800

Death Stranding 2'nin 4K Sistem Gereksinimleri Neler?

Ayarlar: Yüksek

Yüksek Çözünürlük: 1440p

1440p FPS: 60 FPS

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core 17-11700 / AMD Ryzen 75700X

Intel Core 17-11700 / AMD Ryzen 75700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT

Death Stranding 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Death Stranding 2: On the Beach'in standart sürümü için Steam'de 69.99 dolar (3.068 TL), Epic Games ve PlayStation mağazalarında ise 3.449 TL fiyat etiketi belirlendi. Digital Deluxe sürümü Steam'de 79.99 dolar (3.506 TL), Epic Games ve PlayStation mağazalarında ise 3.849 TL'ye satılıyor.

Death Stranding 2 PC'ye Ne Zaman Gelecek?

Death Stranding 2: On the Beach, 19 Mart 2026 tarihinde PC için satışa sunulacak. Oyunun bilgisayar sürümünü Steam veya Epic Games üzerinden ister ön sipariş verebilir ister istek listesine ekleyebilirsiniz. Bu sürüm, sınırsız kare hızı, ultra geniş monitör desteği ve DualSense kontrolcü desteği ile birlikte gelecek.

Death Stranding 2 Nasıl Bir Oyun?

İnsanlığı kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkan Sam'in hikâyesini konu alan Death Stranding 2: On the Beach'te yük taşımanın yanı sıra farklı boyutlardan gelen düşmanlarla mücadele ediyor ve engelleri aşmamız gerekiyor. Oyun kasvetli ve yalnız hissi uyandıran bir amtosfere sahip.

Sinematik anlatıma ve detaylı ara sahnelere sahip olan yapımda tek oyunculu mod mevcut. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon ve macera oyunu, kaliteli grafikleriyle de öne çıkıyor. Oyunun PlayStation mağazasında 5 üzerinden 4,87 puana sahip olduğunu belirtelim.