Resmi Gazete Yayımlandı: OVP'de Dijital Lira Vurgusu

Orta Vadeli Program’da dijital lira ifadesine dikkat çekildi. Geçtiğimiz gece Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) Türk parasının dijital hale getirilmesi için gerekli adımların atılacağı konusuna dikkat çekildi. Resmi Gazete'deki bu ifade, Türkiye’nin dijital para birimine ne zaman geçeceği konusunda yatırımcıları meraklandırdı.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan dijital lira vurgusu ile global çaptaki dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimlerin takip edileceğinin altı çizildi.

Orta Vadeli Program’da dijital lira çağrısı

Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) denilen dijital paralarla ilgili çalışma -tüm dünyada olduğu gibi- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından araştırma konusu haline gelmişti. OVP’de ise Türk parasının dijitalleştirilmesi için adımların hızlandırılacağı aktarıldı.

Program metninde “Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecektir” şeklinde bir açıklama yer aldı.

Aynı zamanda araştırmalar dahilinde pilot dijital TL projelerinin devam edeceğine dikkat çekildi: “Dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki yapıları çalışmalarının sonuçları da değerlendirilerek Dijital Lira Araştırma Araştırma ve Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testlere devam edilecektir.”

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal daha önceki açıklamalarında, dijital para birimi için “kavramsal” araştırma sürecinin tamamlandığını ve pilot testlere 2021'in ikinci yarısında başlayacaklarını duyurmuştu.

Eylül döneminden itibaren farklı sektörlerde test edilecek dijital para pilot uygulamaların başarılı olması halinde ise 2022 yılında Türkiye kendine ait olan dijital parayı resmi olarak erişime açacak. Pilot uygulama dahilinde dijital paranın alışveriş dünyasındaki yeri test edilecek, ticaretteki olası tüm senaryolar gözden geçirilecek ve ayrıca dijital TL'nin tasarımına yönelik kapsamlı bulgular ortaya çıkmış olacak.

Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen bu yenilikçi çalışma, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını daha net hale getirmeyi hedefliyor.

Kripto para borsası ile ilgili gerekli düzenlemelerin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılacak olan dijital paranın üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahap Kavcıoğlu, çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini aktardı.