Oyunlarda Uyuşturucu Satışı Tehlikesi! Emojilerle Mesaj Gönderiyorlar ama Yapay Zeka İşe El Atıyor

İnternet üzerinden satış yapan ve "e-torbacı" olarak bilinen kişiler, oyunlar üzerinden kullanıcılarla iletişim kurarak uyuşturucu satmaya çalışıyor. Bu öyle kuvvetli bir ağ ki, uyuşturucu tacirleri kendi çapında "emoji" dili kurmuş ve satışlarını bu emojiler yordamıyla işaret vererek gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı konuya el attı ve yapay zeka teknolojilerini bu tacirlere karşı kullanmaya başladı.

Emojiler Yordamıyla Mesaj Veriyorlar

Uyuşturucu tacirleri, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında emoji dili kullanarak iletişim kuruyordu. Örneğin torba emojisi bir uyuşturucuyu simgelerken, yaprak emojisi "Marijuana"yı temsil ediyordu. Detaylı listeyi aşağıdaki görselden görebilirsiniz:

Oyunlar ve Gençler Tehlikede

Yapay zekanın kullandığı yöntemler arasında sosyal ağ analizi ve duygu analizi yer alıyor. Özellikle çevrimiçi oyunlar üzerinden yapılan uyuşturucu satışı dikkat çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sefer Darıcı, aileleri uyararak şunları söyledi:

Oyunlar içerisinde uyuşturucuyu özendirici imajlar veya içerikler kullanılabiliyor. Çocuklarınızın oynadığı oyunlar sadece eğlence değil, bazen tehlike de barındırabilir. Çocuklarınızın paylaşımlarında ya da mesajlaşmalarında anlam veremediğiniz emojiler görürseniz durumu ciddiye alın. Oynadıkları oyunların sohbet alanlarını düzenli kontrol edin.

Yapay zeka teknolojisiyle suç şebekelerinin bağlantıları ve yoğunlukları takip ediliyor. Şüpheli hesaplar belirlenip, bu ağlar kısa sürede çökertiliyor. Adrese teslim veya belirli noktalardan temin edilen uyuşturucular, satıcılarla birlikte tespit ediliyor.