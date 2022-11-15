Oyunculara Müjde: The Witcher 3 İçin Yeni Nesil Güncelleme Gelecek
Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören ve popülerleşen The Witcher 3: Wild Hunt oyunu için yeni nesil güncelleme gelecek. İşte detaylar!
CD Projekt Red, daha önceden The Witcher serisi The Witcher 3: Wild Hunt oyunu için verdiği yeni nesil güncelleme sözünü tutuyor. Dizisi ile birlikte oldukça popülerleşen ve kült haline gelen oyun, oyunculara daha keyifli deneyimler yaşatacak gibi duruyor.
Güncelleme Aralık Ayında Gelecek
The Witcher resmi Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, oyunun yeni nesil güncellemesi 14 Aralık'ta geliyor. Daha önce satın alım yapan oyuncular için ''herkes için ücretsiz'' yükseltme seçeneği olacak. Orijinal oyuna oranla görsel, performans ve teknik açıdan geliştirmeler yapılacak.
Işın izleme desteği başta olmak üzere, konsollarda daha hızlı yükleme süresi ve deneyime entegre edilmiş çeşitli modlar gibi iyileştirmeler ve güncellemeler yapılacak.
The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.— The Witcher (@witchergame) November 14, 2022
For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih
Entegre edilecek olan modlar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar, önümüzdeki hafta CD Projekt Red'in resmi Twitch hesabında yapılacak. Canlı yayın ile aktarılacak güncellemeler Netflix'in The Witcher yapımında da görülecek.
YORUMLAR