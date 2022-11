Oyunculara Müjde: The Witcher 3 İçin Yeni Nesil Güncelleme Gelecek

CD Projekt Red, daha önceden The Witcher serisi The Witcher 3: Wild Hunt oyunu için verdiği yeni nesil güncelleme sözünü tutuyor. Dizisi ile birlikte oldukça popülerleşen ve kült haline gelen oyun, oyunculara daha keyifli deneyimler yaşatacak gibi duruyor.

The Witcher resmi Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, oyunun yeni nesil güncellemesi 14 Aralık'ta geliyor. Daha önce satın alım yapan oyuncular için ''herkes için ücretsiz'' yükseltme seçeneği olacak. Orijinal oyuna oranla görsel, performans ve teknik açıdan geliştirmeler yapılacak.

Işın izleme desteği başta olmak üzere, konsollarda daha hızlı yükleme süresi ve deneyime entegre edilmiş çeşitli modlar gibi iyileştirmeler ve güncellemeler yapılacak.

