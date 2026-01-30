Oyuncular GTA 6'yı Görmek İçin İnanılmaz Yöntemler Denediler

Rockstar Games Grand Theft Auto 6 ile ilgili sessizliğini korumaya devam ettikçe, oyuncuların sabırsızlığı da bir o kadar artıyor. Geçmişte bu sabırsızlık ikinci ve üçüncü fragmanların yayınlanma tarihleri ile ilgili teorilerin üretilmesine ve olası ince detayların yakalanmasına vesile olur iken, bu defa karşımıza bambaşka bir durum var. Oyuncular oyundan bir şeyler görebilmek için şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlere başvurdular.

Oyuncuların Grand Theft Auto 6'ya Olan İlgisi Sınır Tanımıyor

Bildiğiniz gibi geçmişte yaşanan Grand Theft Auto 6 sızıntısı, Rockstar Games için bir kırılma olmuş ve çalışma düzenini farklı bir şekle sokmuştu. Oyun ile ilgili daha fazla bilginin sızdırılmaması için etkin önlemler de alınmaya çalışılmıştı. Ne var ki bu zamana kadar duyduğumuz iddialar ve teyit edilmemiş sızıntılar, geçtiğimiz günlerde birkaç şirket çalışanının işten çıkartılmaları ile teyit edilmişti. Son olarak ilk günden kutulu sürümlerin de sızıntı dalgasının önüne geçilebilmesi için ilk günden satışa sunulmayacağı iddia edilmişti. Ancak oyuncular yine de vaz geçmiyorlarmış.

Oyun dünyasında tanınmış bir figür olan Reece Reilly, Grand Theft Auto 6 geliştiricilerinden duyduğuna göre, oyuncuların oyuna ulaşabilmek için sahte kimlikler ile stüdyoya girmeye çalışma ve insansız hava aracı ile görüntü almaya çalışma gibi yöntemlere başvurmuşlar. Sabırsızlığın seviyesini varın siz düşünün.

Aslında geçmişte buna benzer olayların yaşandığını görmüştük. Öyle ki, ofiste gizli tutulan görüntülere ulaşmayı başarmışlardı. Bu da oyunun ne denli büyük bir beklenti ile takip edildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş, aynı zamanda da süreci tartışmalı hale geldiğinin açık bir ifadesi olmuştu.

Hiç şüphe yok ki Rocktar Games cephesindeki sessizlik devam ettikçe, hayranlar da daha farklı yöntemler ile dolaylı yoldan resmi bilgi edinmeye çalışacaklar. Bakalım neler göreceğiz? Gelişmeleri takipte olacağız.