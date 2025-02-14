Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bir Ülke Togg'a Talip Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a önemli ziyaretlerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Cumhurbaşkanına ülkemizin ilk yerli otomobil modeli olan Togg T10X eşlik etti. Ülke başkanları, yapılan görüşmelerde Togg'un ünlü elektrikli aracına övgüler yağdırdı.

Ziyaret ettiği ülkelerin başkanlarına birer Togg T10X hediye eden Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamalarda, Togg'un bu ülkelerde üretilmesine yönelik iş birliklerinin mümkün olduğunu söylerken, bir ülkenin bu konu da ciddi olduğunu işaret etti.

Pakistan, Togg'un Üretimini Üstlenmek İçin Teklif Yaptı

Cumhurbaşkanı, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Asya turunda ziyaret ettiği ülkelerin Togg T10X'e büyük ilgi göstermesi hakkında, "Togg bizim için bir final değil, bir başlangıçtır. Otomotiv dünyasına attığımız güçlü bir adımdır. Otomobilimizi hangi lider görse, test etse övgü dolu ifadelerini işitiyoruz. Malezya'da, Endonezya ve Pakistan’da da bunun benzeri oldu." açıklamasını yaptı.

Togg için diğer ülkelerle yapılabilecek iş birlikleri hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı, Togg’un ihracatı ve Asya'daki pazar payının artırılması için Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerle yapılacak iş birliklerinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, ilk olarak bu ülkelerde Togg'un satışa sunulması ve ardınan üretim ve yatırım fırsatları için somut adımlar atılmasının gerekliliğinden bahsetti.

Bu bağlamda halihazırda Pakistan'ın Togg'un kendi ülkelerinde üretiminin gerçekleştirilebileceği konusunu gündeme getirdiklerini duyuran Cumhurbaşkanı, Togg’un yurt dışına adım atmasının otomotiv sektörünün yanı sıra Türkiye'nin uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için de yeni bir fırsatlar doğuracağını söyledi.

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