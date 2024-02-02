Palworld Kırdığı Rekorlara Rağmen Baldur's Gate 3'ü Tahtından İndiremiyor!

Ocak 2024'ün en çok oynanan Steam Deck oyunları açıklandı ve Baldur's Gate 3'ün yine listenin başında yer alması şaşırtıcı olmasa da Palworld kırdığı tüm rekorlara rağmen Baldur's Gate 3'ü zirveden edemedi.

Baldur's Gate 3, oynayabileceğiniz en iyi Steam Deck oyunları arasında yer alıyor ve doğrulanmış derecelendirmesi, harika çalışmasını sağlamak için sizden ekstra bir ayar yapmanız gerekmediğini söylüyor. Palworld ise bu alanda rakibine kıyasla yalnızca oynanabilir bir derecelendirmeye sahip, bu nedenle esasında sahip olduğu 2. sıra bile Ocak ayının ortalarında çıkmış olmasından ötürü oldukça değerli.

Palworld, Game Pass dâhil olmak üzere çok geçmeden 19 milyon oyuncu gibi büyük bir rakama ulaştı ancak Baldur's Gate 3 tek oyunculu bir RPG olarak hâlâ bir satış fenomeni.

Steam Deck'te Ocak Ayının Lideri Yeniden Baldur's Gate 3 Oldu

Ocak 2024'te Steam Deck için en çok oynanan oyunların geri kalanına bakıldığında birkaç sürpriz daha bizleri karşılıyor. Genel olarak ilk 10'a baktığımızda ise GTA V, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy ve Vampire Survivors gibi geniş ve zengin içerikli oyunları görebiliyoruz.

Bu ayki listenin sürprizlerinden biri Skyrim'in 12. ve Fallout 4'ün 19. sırada yer almasına rağmen Starfield'ın listede yer almaması oldu. Bethesda'nın yeni uzay RPG'sinin sorunları olsa da eski oyunları gelişmeye devam ederken kendisinin listeden tamamen düşmesi, oyuncularla umduğu şekilde buluşmadığının kesin bir işareti.

Peki siz bu ay Steam Deck'te en çok hangi oyunları oynadınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.