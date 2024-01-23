Palworld, Game Pass'ten Kaldırıldı: Fiyatı da Zamlandı! (Kütüphaneye Tekrar Eklendi)

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve çıktığı günden bu yana oyun sektörünü kasıp kavuran Palworld'le ilgili bugün son derece önemli gelişmeler yaşandı.

Normal şartlarda çıktığından bu yana Game Pass kütüphanesinde yer alan Palworld, ilk kez geçtiğimiz gece saatlerinde fark edilmesinden bu yana Game Pass'te yer almıyor gibi görünüyor.

Gelişmelerin ilk başı oyunun fiyatının zamlanmasına dayanıyor. Steam'de 13 dolara satılan oyunun Steam fiyatı hâlâ aynı kalsa da Microsoft Store'da 85 TL gibi cüzi bir rakama oyuna sahip olunabiliyordu.

Palworld, Microsoft Store Fiyatı Zamlandı

Gece saatlerinde oyunun Türkiye fiyatı 85 TL'den 292,50 TL'ye yükseldi ve bu fiyat zammının ardından oyun Game Pass sahiplerinin kütüphanesinde görünmemeye başladı.

Türkiye fiyatı ile aynı anda Arjantin fiyatı da zamlandı ve oyuna Game Pass'ten erişilememenin nedeni olarak bu fiyat zammı esnasında yaşanan bir problem olduğu düşünülüyor.

GÜNCELLEME: Palworld Tekrar Game Pass Kütüphanesine Eklendi

Oyuna gelen son güncelleme sonrası Türkiye ve Arjantin'de ikamet eden oyunseverler Game Pass üzerinden oyuna tekrar erişim sağlayabiliyorlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.