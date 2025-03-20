Yeni Palworld Güncellemesiyle Uzun Süredir Beklenen Özellik Geldi

Palworld oyuncularının uzun zamandır beklediği cross-play ve fotoğraf modu nihayet oyuna ekleniyor. Yeni 0.5.0 güncellemesi bununla da bitmiyor; pek çok buff ve debuff, oyun dengesini iyileştirmek için elden geçirildi ve kullanıcı arayüzü geliştirildi. İşte güncellemenin bütün detayları...

Cross-play desteği sayesinde artık farklı platformlardaki oyuncular birlikte oynayabilecek. Yani PC, PS5, Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları platform fark etmeksizin bir arada olacak. Devasa bir saklama sisteminin içinde de yeni bir Fotoğraf Modu ve çeşitli denge ayarlamaları oyuna entegre edildi.

Kozmetik Zırh Sistemi Eklendi

Kozmetik Zırh Sistemi ile karakterinizin zırh istatistiklerini değiştirmeden görünümünü düzenleyebileceksiniz. Bunu da "Antika Şifonyer" vasıtasıyla yapıyorsunuz. Tüm bunlara ilaveten Fotoğraf Modu; Pal Komut Çarkı üzerinden erişilebilir konumda.

Oyuncuların inşaat sisteminde yaşadığı bazı kısıtlamalar da bu güncelleme ile kaldırıldı. Artık binalar, bir Pal ile çakışsa bile yerleştirilebiliyor ve temeller ile çatı parçaları otomatik olarak hizalanıyor. Pal'ları saklamak için yepyeni iki sistem oyuna dahil edildi. Bunlar Global Palbox ve Boyutsal Pal Deposu.

Global olanda Pal'larınızı saklayıp farklı dünyalar arasında transfer edebiliyorsunuz. Boyutsal ise Normal Palbox'tan tam 10 kat daha fazla kapasite sunuyor ve hem kişisel kullanım hem de lonca üyeleri için ortak bir saklama alanı olarak kullanılabiliyor.

Buff'lar ve Nerf'ler: Oyun Dengesi Değişti

Güncellemeyle birlikte birçok yeni başarı da eklendi. Kullanıcı arayüzünde ise artık Favoriler 1, 2 ve 3 olarak sınıflandırılabiliyor. Bazı NPC'ler artık çalışma yeteneğine sahip ve üslerde görev alabiliyor. Oyuna yeni NPC'ler eklendi ve diyalog sistemleri daha dinamik hale getirildi. Element sandıklarından Dog Coins çıkma ihtimali %100'e getirildi. Artık her kutu bu ödülü barındırıyor.

Diğer denge iyileştirmeleri şöyle: