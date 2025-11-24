Palworld ile Ultrakill İş Birliği Geliyor! İşte Yeni Fragman

Pocketpair, Palworld iş birliklerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Home Sweet Home güncellemesi ile Ultrakill iş birliği başlamış olacak. Peki bizleri neler bekliyor? İşte iş birliğinin detayları...

Palworld ile Ultrakill İş Birliği, Önümüzdeki Ay Başlayacak

Palworld ile Ultrakill iş birliği, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Ne var ki duyuru zamanında sadece ikonik silahların kullanılabilir olacağı belirtilmişti. Yeni yayınlanan fragmanda ise hem iş birliği içerikleri bütünüyle gösteriliyor ve hem de 1.0 versiyonlu güncellemeye değiniliyor. Sizin de görebileceğiniz üzere, Ultrakill karakteri ile Palworld oyununda kullanabileceğimiz en yeni silahlar ekranımıza geliyor.

İçlerinden bazılarının mermileri, hedefe isabet edebilmek için havada gidiş yolunu değiştirebilecek. Bazılarının da patlayıcı mermileri var iken, bazılarının ise sikkelerin yardımı ile gelen saldırıları Pal'lere geri gönderebilmek gibi bir özelliğinin olduğunu görebiliyoruz.

Söz konusu iş birliği, 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak olan Home Sweet Home güncellemesi ile başlayacak. Bu güncelleme, aynı zamanda üslerimizi farklı renklere boyama ve yeni özelleştirme seçenekleriyle de gelecek. Yani "Keşke evim şu renk olsaydı." diye iç geçiriyorduysanız, dişinizi az biraz daha sıkmanız gerekecek.

Fragmanın sonlarıa doğru ise bir karakteri yanındaki iki Pal ile bir başka devasa Pal'le karşı karşıya gelmiş haldeyken görüyoruz. Çok geçmeden de 1.0 versiyonu Palworld güncellemesinin 2026 yılında geleceği ilan ediliyor. Diğer bir deyişle, 2024 yılının Ocak ayında PC, Xbox One ve Xbox Series ve Eylül ayında da PlayStation 5 için Erken Erişim aşamasında satışa sunulan oyun, önümüzdeki yıl içerisinde tam sürüme geçiş yapacak.

Çıkışı ile Pokemon markasına olan benzerliği nedeniyle tartışmaların odağında kalan Palworld, çok geçmeden Pocketpair ve Nintendo ile The Pokemon Company'yi karşı karşıya getirmişti. Bu süreçte açık dünya rol yapma oyunu içerik anlamında bazı özelliklerden feragat etmiş olsa da aynı zamanda yayınlanan güncellemeler ile bir hayli zenginleşmişti. Son olarak, Nintendo patenti USPTO tarafından yeniden incelenir iken Palworld karşıtı patent de Japonya'da reddedilmişti.