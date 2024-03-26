Palworld Sevenlere Müjde: Mobil Oyunu Geliştiriliyor!

Bloomberg'in yeni bir raporunda Tencent'teki yaratıcı ekiplerin Palworld'den doğrudan etkilenerek, Palworld vari bir mobil oyun üzerinde çalıştıkları bildiriliyor. Rapor, TiMi ve Lightspeed'in "evcil hayvan arkadaşları ve stilize şiddetle dolu" mobil oyunlar geliştirdiğini iddia eden anonim kaynaklara atıfta bulunuyor.

Tencent'in iki popüler ekibinin üzerinde çalıştığı mobil oyunun "açık dünya, hayatta kalma ve zanaat unsurlarını sanal evcil hayvanların yetiştirilmesiyle birleştireceği" bildiriliyor. Bu da akıllara doğal olarak doğrudan Palworld'ü getiriyor.

Palworld Benzeri Mobil Oyunun Arkasında Hangi Stüdyolar Var?

Merak edenler TiMi Studio Group'u Pokémon Unite ve Call of Duty: Mobile gibi oyunları geliştirmesinden tanıyacaktır. Lightspeed & Quantum Studio ise zamanında PUBG Mobile üzerinde çalışmıştı.

Palworld geçtiğimiz ay 25 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş, oyun sektöründe tarifi zor bir rekora imza atmıştı. Geliştiriciler kısa süre önce Bellanoir'ın yer aldığı ilk Raid'in tanıtımını yaptı ve oyuna olan desteklerini sürdürüyorlar.

Palworld geliştiricisi Pocketpair ekibi oyunu diğer platformlara da getirebileceklerine dair geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yakmışlardı. Elbette bu platformlar arasında mobil yok ancak Tencent'in bu girişimi, oyuna ve türe hayranlığı olan mobil oyuncu kitlesinin büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil bir Palworld oyunu oynamak ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.