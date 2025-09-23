Eğlenceli Çiftlik Oyunu Palworld: Palfarm Duyuruldu [Video]

Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair, yeni bir oyun duyurdu. Palworld: Palfarm olarak isimlendirilen çiftlik oyunu, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyacak. Yeni oyun için ayrıca bir tanıtım videosu ve minimum PC sistem gereksinimleri de paylaşıldı.

Palworld: Palfarm'ın Fragmanı Yayınlandı

Palworld: Palfarm'ın ilk fragmanı oyuncularla buluştu. YouTube üzerinden yayınlanan 1 dakika 57 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Çiftçilik ve balık tutma dahil birçok aktivitenin yer alacağı yapımda Palworld'deki Pal isimli karakterler de bulunacak.

Palworld: Palfarm Nasıl Bir Oyun?

Palworld evreninde geçen Palworld: Palfarm, en iyi çiftlik oyunları arasında yer almaya hazırlanıyor. Pal olarak isimlendirilen karakterler ile birlikte çalışarak kendi çiftliğimizi kurup geliştireceğiz. Her Pal'ın kendine özgü yetenekleri bulunacak. Bazı Pal'lar tohum ekmede bazıları sulamada bazıları ise hasat etmede bize yardım edecek.

Bu, çiftlikteki işlerin çok daha kolay ve keyifli şekilde ilerlemesini sağlayacak. Adada çiftliklere saldıran kötü niyetli Pal'lar da bulunacak. Yetiştirdiğimiz ürünleri ve ürettiğimiz eşyaları satabileceğimiz bir pazar yerı de olacak. Ayrıca oyunda balık tutma gibi aktiviteler de yer alacak.

PC için geliştirilmekte olan oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar bulunacak. Dolayısıyla oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Oyunun ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

Palworld: Palfarm Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-Bit)

Windows 10 veya üzeri (64-Bit) İşlemci: i5-3570K 3.4 GHz

i5-3570K 3.4 GHz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 (2GB)

GeForce GTX 1050 (2GB) DirectX: Sürüm 11

Oyunun yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.