Palworld'ün Sunucu Maliyetleri Ortaya Çıktı: Dudak Uçuklatıyor!

Pokemon vari canavarlarla dolu hayatta kalma oyunu Palworld 19 milyon oyuncuya ulaştı ancak bu olağanüstü başarının bağımsız geliştiricisi için hiç de ucuza gelmediği ortaya çıktı.

Pocketpair CEO'su Takuro Mizobe'nin açıklamasına göre Palworld'ün Şubat ayı için öngörülen sunucu maliyeti 70 milyon yenin üzerinde. Bu da 475.000 doların üzerinde bir rakama denk geliyor.

Palworld Sunucu Maliyetleri Aylık 475.000 Doları Aştı

Mizobe şakayla karışık olarak bu sunucu maliyetinin batmalarına sebebiyet verebileceğini söylese de esasında bu pek de mümkün değil. Pocketpair, Steam'de Palworld'ün yaklaşık 12 milyon kopyasının satıldığını söylüyor. Tanesi 30 dolardan, Palworld'ün şimdiye kadarki brüt geliri 360 milyon dolar ediyor ve buna Xbox satışları dâhil değil.

Steam'in gelir kesintisi belirli bir eşikten sonra %30'dan %20'ye düşüyor ancak tamamını %30'dan hesaplasak bile satışlar Pocketpair'e masraflardan önce 252 milyon dolar bırakıyor. Sunucu masrafları için yılda 6 milyon dolar bu rakamın yanında neredeyse hiçbir şey.

Palworld'ün ayda 12 milyondan fazla kopya satmaya devam etmeyeceği açık ve yüksek bakım ve devam eden geliştirme maliyetlerini premium kozmetikler ve savaş biletleri gibi oyun içi içeriklerle karşılayan oyunların aksine Palworld'de herhangi bir mikro ödeme yer almıyor. Yine de şirketin şu ana kadarki geliri uzun yıllar Palworld'ü ayakta tutmaya yetecek gibi görünüyor.

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