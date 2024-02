Xbox, Palworld Temalı Xbox Series X Hediye Ediyor: Çekilişi Kaçırmayın!

Xbox, Palworld ile gerçekleştirdiği bir anlaşma kapsamında şanslı bir kişinin özel bir Xbox Series X ve özel Palworld temalı Xbox kontrol cihazları kazanabileceği bir çekiliş düzenliyor.

Çekiliş Xbox tarafından X üzerinden duyurulurken, çekiliş süresi ve katılım şartları gibi konulara da aynı gönderi üzerinden yer verildi.

Palworld'e özel olarak tasarlanan konsolun üzerinde oyunun kapak resmi ve logosu yer alırken, konsolla birlikte verilen dört kontrol cihazı dört farklı renkte ve üzerinde dört farklı Pal ile geliyor. Bunlar sarı (Grizzbolt), yeşil (Mammorest), mavi (Pengullet) ve pembe (Cattiva) olarak belirlenmiş durumda.

Imagine playing Palworld on THIS



Follow and RT with #PalworldXboxSweepstakes for a chance to win a custom Palworld Xbox Series S, 4 custom controllers, and a 3 Month Game Pass Ultimate Code.



Ages 18+. Ends 3/17/24. Rules: https://t.co/dquXAAJ7lK pic.twitter.com/7pXmCNl5V9