Xbox, Palworld Temalı Xbox Series X Hediye Ediyor: Çekilişi Kaçırmayın!

Xbox, Palworld ile gerçekleştirdiği bir anlaşma kapsamında şanslı bir kişinin özel bir Xbox Series X ve özel Palworld temalı Xbox kontrol cihazları kazanabileceği bir çekiliş düzenliyor.

Çekiliş Xbox tarafından X üzerinden duyurulurken, çekiliş süresi ve katılım şartları gibi konulara da aynı gönderi üzerinden yer verildi.

Palworld'e özel olarak tasarlanan konsolun üzerinde oyunun kapak resmi ve logosu yer alırken, konsolla birlikte verilen dört kontrol cihazı dört farklı renkte ve üzerinde dört farklı Pal ile geliyor. Bunlar sarı (Grizzbolt), yeşil (Mammorest), mavi (Pengullet) ve pembe (Cattiva) olarak belirlenmiş durumda.

Xbox'ın Düzenlediği Çekilişe Nasıl Katılınır?

Imagine playing Palworld on THIS



Follow and RT with #PalworldXboxSweepstakes for a chance to win a custom Palworld Xbox Series S, 4 custom controllers, and a 3 Month Game Pass Ultimate Code.



Ages 18+. Ends 3/17/24. Rules: https://t.co/dquXAAJ7lK pic.twitter.com/7pXmCNl5V9 — Xbox (@Xbox) February 23, 2024

Xbox Series X, yepyeni Palworld temalı kontrol cihazları ve üç aylık Game Pass Ultimate kazanma şansını yakalamak istiyorsanız çekilişe 17 Mart'a kadar katılabilieceksiniz.

Çekilişe katılmak oldukça basit. Xbox ekibinin katılım şartı olarak belirttiği şeyler yalnızca Xbox hesabını takip edip, çekiliş gönderisini #PalworldXboxSweepstakes hashtag'ini kullanarak RT'lemekten ibaret. Çekilişte 18 yaş sınırı bulunduğunu da belirtelim.

Palworld, piyasaya sürüldükten sadece bir ay sonra Xbox ve Steam'de 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı ve Xbox'ın oyuna olan yatırımlarının da sürüyor olması ve oyunun arkasında gerçekten tutkulu bir geliştirici ekibin bulunuyor olmasıyla oyunun gelecek süreçte de bu başarısını sürdürmesi mümkün görünüyor.