Panasonic ToughBook 56 Tanıtıldı! 64 GB RAM, 24 Saat Pil Ömrü ve Çok Daha Fazlası

Zorlu saha koşullarında çalışanlar için, dayanıklılık ve performans her şeyden önce gelir. Panasonic, bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanan yeni ToughBook 56 modelini duyurdu. Selefi ToughBook 55'in başarısını sürdürmeyi hedefleyen bu cihaz, hem yüksek işlem gücü hem de modüler yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Panasonic ToughBook 56'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 piksel

: 1920 x 1200 piksel Parlaklık : 350 nit (1000 nite kadar yükseltilebilir)

: 350 nit (1000 nite kadar yükseltilebilir) İşlemci : Intel Core Ultra 200H vPro

: Intel Core Ultra 200H vPro RAM : 16 GB DDR5 - 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 16 GB DDR5 - 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB SSD NVMe OPAL SSD

: 512 GB SSD NVMe OPAL SSD Batarya : Değiştirilebilir çift batarya (24 saat pil ömrü)

: Değiştirilebilir çift batarya (24 saat pil ömrü) Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 6

: WiFi 7, Bluetooth 6 Ağırlık : 2 kg

: 2 kg Portlar : 2 adet Thunderbolt 4, bir adet USB 3.2 Gen Type-A ve iki adet ethernet portu

: 2 adet Thunderbolt 4, bir adet USB 3.2 Gen Type-A ve iki adet ethernet portu Dayanıklılık Sertifikaları: IP53 ve MIL-STD 810H

Yeni Panasonic ToughBook 56, selefi gibi zorlu çevre koşullarında sorunsuz çalışabilmesi için askeri standartlarda üretilmiş. MIL-STD-810H ve IP53 sertifikalarına sahip olan bilgisayar, toza ve suya karşı dirençli. Ayrca cihazın, yaklaşık bir metreden düşmelere karşı dayanıklı yapısı, arazide aktif görev yapan profesyoneller için güven verici bir kullanım imkanı sunuyor.

Dizüstü bilgisayarın, donanım kısmında ise bizleri Intel Core Ultra 200H vPro işlemci karşılıyor. Bu işlemci istenirse Intel Core Ultra 7 265H işlemciye kadar yükseltilebiliyor. Mevcut işlemciye bellek kısmında 64GB'a kadar yükseltilebilen 16GB DDR5 RAM eşlik ediyor. ToughBook 56'nın grafik kısmında 8 GB GDDR6 RAM'e sahip AMD Radeon Pro W7500M grafik işlemcisi bulunuyor. Böylece kullanıcılar karmaşık teknik çizimleri rahatlıkla yapabiliyor.

Dış mekanlarda çalışanlar için ekran okunabilirliği kritik bir faktördür. ToughBook 56, isteğe bağlık olarak 1.000 bit parlaklığa yükseltilebilen Full HD 1920 x 1200 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Bu sayede kullanıcılar doğrudan güneş ışığı altında bile ekranı kolaylıkla görebiliyor. Ayrıca cihaz da isteğe bağlı olarak dokunmatik ekran seçeneği de bulunuyor.

Cihazın en özgün yanlarından biri, sistem çalışırken değiştirilebilen çift pil tasarımıdır. Toplamda 24 saate kadar kullanım süresi sunan piller, mesai sırasında şarjın bitme sorununu ortadan kaldırıyor. Özellikle pillerden birini çıkarıp dolusuyla değiştirirken bilgisayarın kapanmaması, kesintisiz çalışma gerektiren teknik operasyonlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Panasonic, bağlantı kısmında da, çift Thunderbolt 4, bir adet USB-A, iki adet ethernet portu ve xPAK adı verilen genişleme yuvaları kullanmış. Kullanıcıların, genişleme yuvaları sayesinde ToughBook 56'yı tamamen kişisel ihtiyaçlarına göre özelleştirme imkanı bulunuyor.

Panasonic ToughBook 56 Türkiye'ye Gelecek mi?

Panasonic, ToughBook 56'nın Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin mevcut ToughBook modelleri halihazırda ülkemizde satılıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, cihazın ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa sunulabileceğini tahmin ediyoruz.

Panasonic ToughBook 56'nın Fiyatı Ne Kadar?

Mayıs ayında piyasaya çıkması beklenen ToughBook 56'nın şirket tarafından henüz resmi fiyatı açıklanmadı. Ancak, cihazın sunduğu donanım ve özellikler, onun üst segment bir ürün olacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Bilgisayarlara olan merakım doğrultusunda söyleyebilirim ki; Panasonic'in yeni ToughBook 56 modeli, standart bir dizüstü bilgisayardan ziyade tam anlamıyla bir arazi cihazı. Sahip olduğu askeri dayanıklılık sertifikaları, bu cihazın masa başı kullanıcıları için değil, zorlu saha koşullarında çalışanlar için tasarlandığını bize gösteriyor.

Özellikle 24 saate kadar kesintisiz kullanım sunan bataryası, arazide prize erişimi olmayan çalışanlar için bence en hayati özellik. ToughBook 56, her ne kadar kaba yapısıyla genel kullanıcı kitlesine hitap etmese de saha ekipleri içi iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum.