128 GB RAM'li Laptop Türkiye'de! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

ASUS, ProArt GoPro Edition PX13 dizüstü bilgisayarını Türkiye'de satışa sunuldu. Windows işletim sistemi ile birlikte gelen laptop, kolay taşınabilmesi için hafif tutuldu. Hem gittiği her yere bilgisayarını götürmek isteyen hem grafik tasarım ve video düzenleme gibi işlerle uğraşanlara hitap eden cihaz oldukça etkileyici özelliklerle birlikte geliyor.

ASUS ProArt GoPro Edition PX13'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ProArt GoPro Edition PX13 (HN7306EAC-LX100W), Türkiye'de 188 bin 999 lira 2 kuruş fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. 1,39 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayarda StoryCube, MuseTree, CapCut, GlideX, MyASUS, ProArt Creator Hub ve ScreenXpert yüklü olarak geliyor. MyASUS üzerinden pil sağlığı, güncelleme, yapay zeka destekli gürültü engelleme, ASUS OLED Care, fonksiyon tuşu kilidi ve benzeri özelliklere erişim sağlanabiliyor.

ASUS ProArt GoPro Edition PX13'ün Özellikleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

AMD Ryzen AI MAX+ 395 (16 Çekirdekli)

AMD XDNA NPU (50 TOPS)

13,3 inç 3K Dokunmatik OLED (60Hz)

128 GB LPDDR5X

1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

AMD Radeon

Windows Hello destekli kızılötesi (IR) kamera

Nano Siyah

Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen ASUS ProArt GoPro Edition PX13, nano siyah renk seçeneği ile sunuluyor. 13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, dokunmatik OLED ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. 16 çekirdekli AMD Ryzen AI MAX+ 395 işlemcisinden güç alan cihaz, 50 TOPS'a kadar AMD XDNA NPU içeriyor. Bu, saniyede 50 trilyon işlem kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor.

Bu kadar kısa süre içinde sergilediği inanılmaz performans sayesinde cihaz, karmaşık problemleri insanların normalde asla erişemeyeceği bir hızda çözebilen yapay zeka modellerini çalıştırma imkânına sahip. Bu güç sayesinde özellikle açık kaynak modelleri kullanarak bir yazıyı saniyeler içinde görüntü ya da konuşmalara dönüştürebilir, canlı olarak çeviri yapabilir ve daha pek çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

AMD Radeon ekran kartı ile birlikte gelen cihaz, 128 GB LPDDR5X RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Depolama tarafında ise 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD seçeneği mevcut. Öte yandan Windows Hello destekli kızılötesi işlevli bir kamera mevcut. Böylece karanlıkta dahi yüzünüz taranıp doğrulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Editörün Yorumu

Yapay zeka ile ilgilenmiyorsanız, işiniz gereği eğer çok ağır işlemler gerçekleştirme gibi bir gereksinimiz bulunmuyorsa ASUS ProArt GoPro Edition PX13'ün hitap ettiği kitlenin içinde olmayabilirsiniz. Bu cihaz, aşırı yüksek kaliteli videolar kurgulama, yapay zeka odaklı projeler yürütme ve benzeri amaçlarla bilgisayar arayışında olanlar için geliştirilmiş. Ama bahsettiğim hedeflerden birine bile sahipseniz oldukça iyi bir tercih olacaktır.