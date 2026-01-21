Papara İçin Son Karar Verildi! Milyonlarca Kullanıcı Bekliyordu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ekim 2025'te yayınlanan kararla birlikte Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etmişti. Bu karardan milyonlarca kullanıcının kafasında "Papara geri dönecek mi?" gibi sorular oluşmuştu. Yeni alınan kararla birlikte önceki karar durduruldu.

Papara'nın Faaliyet İzni İptali Kararı Kaldırıldı

Resmi Gazete'de 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yayınlanan kararda 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı kararın kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. Bu, Papara'nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptalinin geri alınacağı anlamına geliyor.

Papara'nın Faaliyet İzni Neden İptal Edilmişti?

Papara, 2016 yılında lisans aldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de en çok kullanılan ödeme hizmetlerinden biri hâline gelmişti ancak 31 Ekim 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla brilikte elektronik para hizmeti sunması engellenmişti. Kullanıcıların para çekme, havale ve ödeme yapma gibi işlemleri gerçekleştirmesi engellenmiş, bu durumdan çoğu kullanıcı mağdur olmuştu.

Bu faaliyet izninden sonra milyonlarca kullanıcı hesaplarındaki paralara ne olacağını düşünmeye başlarken TCMB tarafından yapılan açıklamada gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmeye devam edildiği belirtilmişti. Daha sonra TCMB ve TMSF, kullanıcı bakiyelerinin güvende kalmaya devam edeceğini ifade etmişti.

Bağlı kalınması gereken şartları ihlal etmesi ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmemesi gibi nedenlerle faaliyet izni iptal edildiği ileri sürülen Papara Elektronik Para A.Ş., 7 Kasım 2025'te ise kullanıcı bakiyelerinin iade sürecinin kademeli olarak başlatıldığını açıklamış ve hesabında para kalan kullanıcıların mağduriyeti kısa süre içinde giderilmişti.