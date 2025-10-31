Bugün sabah alınan kararla birlikte Papara'nın işlem yapma lisansları tamamen iptal edildi. Bununla birlikte Papara platformu üzerinden işlemler kapatıldı ve sistemin kullanılması yasaklanmış oldu. Ancak açılan Papara hesaplarında kullanıcıların paraları bulunmaktaydı. Peki ilerleyen süreçte bu paralara ne olacak? Tüketicilere nasıl iade edilecek? İşte detaylar...

Papara Hesabınızda Kalan Para Ne Olacak? İşte TCMB ve TMSF’den Resmî Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para ihraç etme faaliyet iznini iptal etti. Bu kararın ardından milyonlarca kullanıcının aklındaki en büyük soru “Papara hesabımda kalan paraya ne olacak?” oldu. TCMB ve TMSF tarafından yapılan açıklamalara göre, kullanıcı bakiyeleri güvence altında tutulmaya devam edecek.

Papara, 6493 sayılı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında uzun süredir faaliyet gösteren bir finans kuruluşuydu. Ancak Merkez Bankası’nın 31 Ekim 2025 tarihli kararıyla, şirketin elektronik para ihraç yetkisi iptal edildi. Bu durum, Türkiye’deki elektronik para kullanıcıları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Papara nezdindeki müşteri fonları, mevzuat gereği bankalarda açılmış koruma hesaplarında tutulmaktadır. Bu hesaplarda yer alan tutarlar müşterilerin haklarını güvence altına almaktadır.” ifadelerine yer verildi. Yani kullanıcıların bakiyeleri şu anda bankalar aracılığıyla korunmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Papara uygulamasında para çekme ve gönderme işlemlerinde geçici limitler uygulanmaya başlandı.

Bazı kullanıcılar, hesaplarına erişim sağlayamadıklarını veya işlemlerin geciktiğini bildirdi. TMSF yetkilileri, sistemsel incelemelerin tamamlanmasının ardından tüm işlemlerin kontrollü şekilde yeniden aktif hale getirileceğini açıkladı. Uzmanlara göre kullanıcıların şu aşamada yapması gereken en önemli adımlar; hesap bakiyesini düzenli kontrol etmek, işlem denemelerini küçük tutmak ve sadece resmî açıklamaları dikkate almak.

Herhangi bir işlemde aksaklık yaşanması durumunda ise Papara Destek Hattı veya TMSF’nin bilgilendirme kanallarına başvurulması öneriliyor.