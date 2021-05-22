ABD'li Elektrikli Araba Üreticisi Papa'ya Özel Araç Tasarladı

Papa'ya özel elektrikli araba bir ilki temsil ediyor. Fisker Inc isimli ABD merkezli bir elektrikli araba firması tarafından tasarlanan Ocean SUV modeli, Papa Francis'e hediye edilecek. Şirketin kurucusu Henrik Fisker, Papa Francis ile bir araya geldi ve modifiye SUV'yi gelecek yıl teslim edeceklerini söyledi.

Fisker Inc isimli bir elektrikli araba üreticisi, yakında çıkacak Ocean SUV'sinin değiştirilmiş bir versiyonunu kullanarak ilk tamamen elektrikli popemobile'i üretime soktuğunu söyledi. Otomotiv tasarımcısı Henrik Fisker ve Geeta Gupta-Fisker, Perşembe günü Vatikan'daki bir toplantıda Papa Francis'e araç tasarımın görüntülerini sundu.

Bu görüntüler, papanın halkı selamlamasına izin verecek, üstünde cam bir kubbe bulunan beyaz bir Ocean SUV'yi gösteriyor. Şirket, popemobile'i önümüzdeki yıl teslim edeceğini açıkladı. (Normal Ocean SUV'nin 2022'nin sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.)

Papa'ya özel elektrikli araba bir ilki temsil ediyor

Resmi popemobile araçları yıllardır Mercedes-Benz tarafından üretiliyor. Bu araçlar Papa için zırhlanıyor ve kurşun geçirmez camla donatılıyor. Vatikan'ın, Fisker tarafından verilen elektrikli SUV'yi nasıl kullanacağı ise tam olarak belli değil.

Yine de Papa Francis, seyahatleri sırasında her türlü araca biniyor ve hatta son zamanlarda sıfır emisyonlu arabalar tercih ediyor. Vatikan'a 2012'de Renault Kangoo elektrikli minibüs hediye edildi, ancak yaz aylarında Papalık Sarayı çevresinde dolaşmak gibi daha az resmi ulaşımlar için kullanıldı. Papa Francis, 2019'da hidrojenle çalışan bir Toyota Mirai ile gezinmişti.

Henrik Fisker yaptığı açıklamada, "Papa Francis'in çevre ve iklim değişikliğinin gelecek nesiller üzerindeki etkisi konusunda çok düşünceli olduğunu okumaktan ilham aldım. Fisker Ocean SUV modelinin içi, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış halılar da dahil olmak üzere çeşitli sürdürülebilir malzemeler içerecek" dedi.

Henrik Fisker; Aston Martins, BMW Z8'i tasarlamasıyla ve kısa bir süre Tesla'da çalışmasıyla tanınıyor. Hibrit spor otomobil tasarlamak için Tesla'dan ayrılmış, ancak arabayı çalıştıran bataryayla ilgili çok fazla sorunla karşılaştığı için iflas etmişti.

2016 yılında Fisker Inc.'i kurdu ve spor araba fikrini yeniden tasarladı. Yine de Fisker o zamandan beri başarılı bir spor otomotiv üretmiş değil. Şirket, çok daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir elektrikli SUV'lere yöneldi. Tayvanlı elektronik devi Foxconn ile uygun fiyatlı bir "kişisel elektrikli araç" yapmak için anlaşma sağladı.