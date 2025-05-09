Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Europa Universalis IV, Cities: Skylines, Age of Wonders 4 ve daha çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuz oyun fırsatı sunan kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de "Paradox Interactive Yayıncı İndirimi" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Europa Universalis IV, Cities: Skylines, Age of Wonders 4, Surviving Mars, Battletech ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 15 Mayıs tarihinde sona erecek.

87 Metacritic puanına sahip olan Europa Universalis IV yüzde 90 oranında indirime girdi. Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 29,99 dolardan (1.162 TL) 2,99 dolara (115 TL) düştü.

En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan Cities: Skylines yüzde 70 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 17,99 dolardan (697 TL) 5,39 dolara (208 TL) düştü. Yüzde 70 oranında indirime giren Crusader Kings III 29,99 dolar yerine (1.162 TL) 8,99 dolara (348 TL) satılmaya başlandı.

Surviving Mars yüzde 75 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun fiyatı 17,99 dolardan (697 TL) 4,49 dolara (173 TL) düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Battletech 23,99 dolar (929 TL) yerine 5,99 dolara (232 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Paradox Interactive Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Europa Universalis IV 29,99 dolar 2,99 dolar %90
Victoria I Complete 5,99 dolar 1,19 dolar %80
Darkest Hour: A Hearts of Iron Game 5,99 dolar 1,19 dolar %80
Crusader Kings Complete 5,99 dolar 1,19 dolar %80
Magicka 2 8,99 dolar 2,24 dolar %75
Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition 11,99 dolar 2,99 dolar %75
Shadowrun Trilogy 23,98 dolar 5,97 dolar %75
Age of Wonders: Planetfall 17,99 dolar 6,11 dolar %66
Tyranny 17,99 dolar 4,49 dolar %75
Stellaris 23,99 dolar 5,99 dolar %75
Battletech 23,99 dolar 5,99 dolar %75
Surviving Mars 17,99 dolar 4,49 dolar %75
Empire of Sin 23,99 dolar 5,99 dolar %75
Necropolis 17,99 dolar 4,49 dolar %75
Age of Wonders III 17,99 dolar 4,49 dolar %75

2.303 TL Değerindeki Üç Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
OYUN

2.303 TL Değerindeki Üç Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Kampanya ile beraber toplam değeri 2 bin 303 TL olan üç oyun kısa süreliğine bedava oldu. İşte oyunları ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler!

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