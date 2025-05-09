Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de "Paradox Interactive Yayıncı İndirimi" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Europa Universalis IV, Cities: Skylines, Age of Wonders 4, Surviving Mars, Battletech ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 15 Mayıs tarihinde sona erecek.

87 Metacritic puanına sahip olan Europa Universalis IV yüzde 90 oranında indirime girdi. Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 29,99 dolardan (1.162 TL) 2,99 dolara (115 TL) düştü.

En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan Cities: Skylines yüzde 70 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 17,99 dolardan (697 TL) 5,39 dolara (208 TL) düştü. Yüzde 70 oranında indirime giren Crusader Kings III 29,99 dolar yerine (1.162 TL) 8,99 dolara (348 TL) satılmaya başlandı.

Surviving Mars yüzde 75 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun fiyatı 17,99 dolardan (697 TL) 4,49 dolara (173 TL) düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Battletech 23,99 dolar (929 TL) yerine 5,99 dolara (232 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Paradox Interactive Oyunları