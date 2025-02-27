Paramount+ İçerikleri Nihayet Türkiye'ye Geliyor

Türkiye'de yeni bir markalı hedef nokta kurduğunu açıklayan Paramount+, Paramount Global Content Distribution aracılığıyla gerçekleşen bir lisans anlaşmasını duyurdu. Bu anlaşma, beIN Media Group ile yapılan iş birliğiyle gerçekleşti.

beIN, Türkiye'deki OTT platformları TOD ve beIN Connect üzerinde Paramount+ markalı bir hedef nokta oluşturacak.

Anlaşma sadece Türkiye'deki beIN abonelerine fayda sağlıyor. Bu doğrultuda Paramount Pictures ve Republic Pictures'tan filmler, CBS Studios ve Paramount+'tan televizyon dizileri ile birlikte Showtime orijinal dizileri TV'den erişilebilir olacak.

beIN İçerik Yelpazesi Paramount+'la Genişliyor

Dan Cohen, Paramount'un Chief Content Licensing Officer'ı ve Republic Pictures Başkan Yardımcısı, bu genişlemeyle ilgili olarak şöyle dedi:

MENA bölgesindeki TOD platformunda Paramount+ markalı hedef noktasının büyük bir başarıya ulaşmasının ardından, Türkiye'de beIN ile olan değerli iş birliğimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz. Paramount+ markalı hedef noktalarımız, yüksek kaliteli eğlenceye olan talebi karşılayarak ve yeni aboneler çekerek, kullanıcıların ödüllü içeriklerimize erişim yollarını genişletiyor.

beIN Media Group'un Chief Entertainment Content Officer'ı Esra Özaral da "Paramount Global ile olan lisans anlaşmamızı Türkiye'ye taşıyarak OTT platformlarımız olan TOD ve beIN CONNECT'teki içerik yelpazemizi genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz." yorumunu yaptı.

beIN platformu bundan böyle Paramount'un devasa içerik kütüphanesine özel olarak erişim sağlayacak ve böylece beIN kanalları daha da zenginleşecek.