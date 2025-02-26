Spotify ve Apple'a Olan İlgimizi Kaybetmişiz: YouTube Zirveye Yerleşti

YouTube, podcast sektöründeki liderliğini sağlamlaştırmak üzere attığı adımlarda başarılı oldu. Zira rakamlara baktığımızda aylık aktif podcast izleyici sayısı 1 milyarı aşkın.

YouTube için oldukça büyük bir dönüm noktası diyebileceğimiz bu gelişme, podcast alanında YouTube'un geliştiğini ve artık piyasanın hakimleri Spotify ve Apple Podcasts'e bile karşı durabildiğiniz gösteriyor.

Özellikle Spotify, bu rekabette geri kalmamak için video içeriklerine olan yatırımlarını artırmıştı. 2024 Kasım'dan bu yana popüler video podcast yayıncıları Spotify'dan ödeme almaya başladı—ki bu da YouTube'un içerik üreticilerine verdiği reklam gelir paylaşımı modeline benzer ama Spotify'a uyarlanmış bir strateji.

YouTube Yeni Reklam Modeli

Kullanıcılara "ya Premium satın alırsınız ya da reklamları izlersiniz, hatta reklam engelleyici kullanıyorsanız algoritmamız size inadına daha uzun reklamlar çıkaracaktır" kafasında epey bir dayatmada bulunduktan sonra agresif stratejisini değiştirmeye karar veren YouTube, yakında yeni bir reklam modelini hayata geçireceğini de duyurdu.

Bundan böyle YouTube reklamları, en olmayacak yerlerde karşınıza çıkmayacak. Peki bu ne demek? Reklam görmeye devam edeceksiniz ama en azından içeriğin heyecanlı yerleri bölünmeyecek.

Türkiye'de Podcast Tüketimi Ne Halde?

YouTube'un yükselişiyle birlikte herkes gibi Türkiye'deki kullanıcıların da Spotify ve Apple podcastlere ilgisi ufaktan azalmaya başlıyor. Son yıllarda her ne kadar podcast tüketim oranı yükselmiş olsa da ülkemizdekilerin büyük çoğunluğu YouTube'a halen televizyonları üzerinden ulaşıyor ve saatlerini buradan içerik izleyerek geçiriyor.

Ama podcast dinleyenlerin oranı da yabana atılacak değil.

Türkiye'de podcast dinleyici sayısı son yıllarda önemli bir artış gösterdi. 2024 yılında, bir önceki yıla göre podcast dinleyici sayısında %26'lık bir artış kaydedildi. İlaveten podcast dinleme süresi %15 oranında yükseldi.

Podcast dinleyicilerinin %14'ü her gün podcast dinlerken, üçte biri haftada 1-2 gün podcast tüketiyor. Dinleyicilerin %37'si haftada yarım saatten az, %35'i ise 0,5-1 saat arasında podcast dinliyor.