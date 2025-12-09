Netflix'in Warner Bros. Anlaşması Sallantıda! Yeni Teklif Geldi

Warner Bros. Discovery'nin (WBD) satışı, uzun bir zamandır sinema gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Netflix tarafından verilen yüksek teklifin ardından sektörde yaşanabilecek değişimler tüm dünyada tartışılırken bir yandan da bu satın alımın onaylanıp onaylanmayacağı büyük merakla takip edilmeye başlandı.

Tüm bunların ortasında hiç beklenmedik isimden ses getirecek bir adım geldi. Paramount, Netflix ile girdiği ihale savaşını kaybettikten sonra şirketi ele geçirmek için doğrudan şirketin hissedarlarına ciddi bir teklifle gitti. Böylece Netflix'in anlaşması da tehlikeli bir evreye girdi.

Paramount, Warner Bros. İçin Kesenin Ağzını Açtı

Paramount Skydance'in teklifi, hisse başına 30 dolarlık bir ödeme içeriyor. Bu, Warner Bros. Discovery'nin geçen hafta reddettiği teklife denk geliyor. Yeni teklif, öz kaynak ve borç taahhütleri olmak üzere iki farklı kaynaktan gelen para ile mümkün hâle geldi.

Ellison ailesi ve özel sermaye şirketi RedBird Capital, teklifin bir bölümünü kendi cebinden karşılamayı planlıyor. Bu paranın karşılığında ise satın alma işleminin tamamlanmasının ardından yeni kurulacak şirkette hissedar konumuna geçecekler. Öte yandan teklifin diğer kısmı, toplam 54 milyar dolarlık devasa bir borç taahhüdü ile finanse edilecek. Şirket, bu parayı Bank of America gibi büyük finans kurumlarından alacağı kredi ile karşılayacak.

Şirketin teklifine para koyanlar arasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, L'imad Holding Company gibi isimler de bulunuyor. Ayrıca Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yatırım şirketi olan Affinity Partners da bu ortaklar arasında yer alıyor. WBD şu anda Netflix ile bir anlaşma imzalamış durumda ancak bu anlaşma WBD'nin stüdyo ve yayın işlerini kapsıyor. CNN, TNT Sports ve benzerlerini içermiyor.

Paramount Skydance ise Netflix'ten farklı olarak WBD'nin tamamını satın almak istiyor. Şirketin bütünlüğünü korumanın hissedarlar açısından daha iyi olduğunu ileri sürüyor. Netflix ise anlaşmanın hem hissedarlar hem tüketiciler hem de genel olarak medya sektörü açısından olumlu olduğunu ifade ediyor. Şirketin eş CEO'su Ted Sarandos, Paramount'un teklifindeki 6 milyar dolarlık fazlalığın birleşen iki şirketteki çalışanlardan bazılarının işine son vermek anlamına geldiğini belirtiyor.