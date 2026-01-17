Yeni Paranormal Activity Filmi Geliyor! Tarih Belli Oldu

Bu yılın ortalarına doğru dünyanın en çok izlenen korku serilerinden biri tekrar dönüyor. Paramount tarafından yapılan duyuru ile birlikte bir sonraki Paranormal Activity filminin vizyon tarihi belli oldu. Yeni açıklama sonrasında izleyici kitlesinin gözleri bu sekizinci filme çevrilmiş durumda.

Paranormal Activity 8 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Paranormal Activity 8, 21 Mayıs 2027'de vizyona girecek. Filmin henüz ismi açıklanmadı ancak yapımcılığının seriye yeni dahil olan James Wan tarafından üstleneceği biliniyor. Yönetmen koltuğunda Ian Tuason'ın (Pirates Are Bad People, Extreme Close Up, The Undertone ve The Closet filmleriyle biliniyor) oturacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yeni film, Oren Peli'nin 2007 yılında çok düşük bütçe ile çektiği ancak gişe hasılatı açısından tüm zamanların en kârlı projelerinden biri olarak görülen filmi ile başlayan Paranormal Activity serisinin sekizinci filmi olarak seyircilerle buluşacak. Film başlangıçta yalnızca 15 bin dolar (649 bin 162 TL) bütçeyle çekilmişti.

Jason blum tarafından keşfedildikten sonra film gösterime girmeden önce ek yatırım aldı. Vizyona girdikten sonra ise çekim tarzı hızla popüler hâle geldi. Blum, Wan ile ortak şirketi Blumhouse-Atomic Monster adına yapımcılığı üstlenirken Peli ise projede kendi şirketi Solana Films adına yapımcı olarak yer alıyor. Paramount ise Blumhouse-Atomic Monster ile ortak yapımcılığı üstlenip filmi finanse ediyor.

Bu arada seriyi henüz izlemediyseniz 2007 yılında gösterime giren ilk filmden sonra sırasıyla 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 ve 2021'de vizyona giren filmleri seyredebilirsiniz. Bu filmlerin toplam gişe hasılatının dünya genelinde 900 milyon dolara (38 trilyon 949 milyon 750 bin TL) ulaştığını da belirtelim.