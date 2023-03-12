Son Zamanların En Korkutucu Oyunlarından Paranormal Tales'ın Oynanış Görüntüleri Yayınlandı

Son yıllarda özellikle bağımsız geliştiricilerin sektörde daha fazla pay sahibi olmasıyla birlikte yükselen korku oyunu janrası, her geçen gün yeni ve öncekilerden daha korkutucu bir oyunla tanışmamızı sağlıyor.

Yakın zamanda geliştirilmeye başlanan ve erken alpha dönemi için oynanış görüntüleri yayınlanan Paranormal Tales, vücut kamerası görüş açısıyla birlikte oldukça tüyler ürpertici!

Paranormal Tales Erken Alpha Oynanış Görüntüleri

Unreal Engine 5'in gücünü gösteren Paranormal Tales, her biri farklı hikayeye sahip bölümlerden oluşuyor. Oyunun yüksek grafiklerinin üstüne bodycam olarak tabir edilen vücut kamerası görüş açısının kullanılması, gerçekçiliği artırıyor.

Resident Evil, Silent Hill ve P.T gibi oyunlardan ilham alan iki arkadaş tarafından geliştirilen Paranormal Tales, isim benzerliği de taşıdığı Paranormal Aktivite isimli ünlü korku filmi serisiyle de benzerlikler taşıyor.

Uzun vadeli bir proje olarak geliştirilen Paranormal Tales'ın ne zaman çıkış yapacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.