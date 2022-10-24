Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den Gözlemlenebilecek

Parçalı Güneş tutulması bir süredir ülkemizden gözlemlenebilen Güneş tutulmalarından biri. 2022 yılı içerisinde ikinci kez gerçekleşecek olan bu parçaları Güneş tutulmasını Türkiye'den gözlemleyebileceğiz. Tutulma Türkiye dışında Avrupa, Afrika ve Orta Asya'dan da gözlemlenebilecek.

25 Ekim yani yarın gerçekleşmesi beklenen parçalı Güneş tutulması, Dünya'nın pek çok ülke ve kıtasından insanlar tarafından gözlemlenebilecek. Tutulma en net olarak Rusya'dan gözlemlenebilecek ve o noktada Güneş'in yaklaşık %82'si Ay tarafından tutulacak. Avrupa ülkelerinden ise yaklaşık %15-30 oranındaki kısmı gözlemlenebilecek.

Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'de Saat Kaçta Gerçekleşecek?

Parçalı Güneş tutulmasının Türkiye saati ile gözlemlenebileceği saat yarın yani 25 Ekim'de öğlen 12:40 ile 15:05 saatleri arasında olacak. Tutulmanın en net görülebileceği saat ise 13:50 olarak belirtiliyor.

Ay'ın Güneş'in görkemini kapatacak şekilde önüne geçtiği ve bir süreliğine arkasında bıraktığı bu parçalı Güneş tutulması her zaman gerçekleşmiyor ve gerçekleştiğinde oldukça güzel görüntülerin gözlemlenebilmesine imkân tanıyor. Bu nedenle siz de takip etmek istiyorsanız yarın gözünüz gökyüzünde olsun.