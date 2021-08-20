Pardus 21 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Verildi!

Pardus 21 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt geldi. Pardus projesinin daha hızlı, daha kaliteli ve yepyeni bir masaüstü deneyimi sunan son sürümünün çıkış tarihi duyuruldu.

Debian GNU/Linux'un açık kaynak yaklaşımını temel alan Pardus'un yeni sürümünün bugüne kadar yayımlanmış en iddialı sürüm olmaya aday olduğu belirtildi.

Pardus 21 Ne Zaman Çıkacak Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

2005 yılına dayanan bir proje olan Pardus'un yeni, hızlı ve daha kullanıcı dostu bir masaüstü deneyimi sunan son sürümü 21 Ağustos 2021 tarihinde kullanıcılarla buluşacağı açıklandı. İşletim sistemi için yapılan yeni geliştirme ve iyileştirmeleri içeren en son kararlı Xfce 4.16 masaüstü ortamı, yeni sürümle birlikte ön tanımlı olarak geliyor.

Yeni simge setleri ve renk paletleri ile daha ilgi çekici bir görünüme sahip olacak Xfce masaüstü ortamının son derece düşük bir donanım gereksinimi bulunuyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse işletim sisteminin son sürümü ile eski bilgisayarları yeniden hayata döndürmek mümkün hale geliyor.

Son sürümle desteklenen bir diğer masaüstü ortamı olan Gnome ise 3 serisinin en kararlı ve güncel sürümü olan 3.38 sürümünü kullanıyor. Yeni işletim sisteminde kullanıcıları beklemekte olan özelliklerden bazıları şunlar:

Parmak izi okuyucu

Ebeveyn kontrolü

Kolaylaştırılmış kablosuz internet paylaşımı

Pardus 21 Neler Sunuyor?

Linux çekirdeğinin 5 yıl boyunca desteklenen olan 5.10 LTS sürümünü kullanan işletim sisteminin kurumsal kullanıcıların talep ettiği "Uzun Süreli Destek" ihtiyacını çekirdek seviyesinde karşılayabilecek bir altyapısı bulunuyor. Linux çekirdeğinin 5.10 LTS sürümü, 2026 yılının sonuna kadar güvenlik güncellemelerini de alacak

Pardus 21, çekirdek teknolojilerindeki yeniliklerin yanı sıra uygulama/paket depolarında da birçok güncellemeyi içeriyor:

Linux çekirdeği 5.10 LTS (Uzun Süreli Destek) sürümü

LibreOffice 7.0 (Açık kaynaklı ofis yazılım paketi)

Apache 2.4.48

BIND DNS Server 9.16

Calligra ofis yazılımları paketi 3.2

Cryptsetup 2.3

Emacs 27.1

Gimp 2.10.22 (Profesyonel grafik düzenleyici)

GnuPG 2.2.20 (Şifreleme aracı)

Inkscape 1.0.2 (vektörel çizim uygulaması)

PHP 7.4

PostgreSQL 13

Python 3, 3.9.1

Samba 4.13 (Ağ ve çevresel birim erişim/yönetim aracı)

Kullanıcıları Hızlı ve Tam Donanımlı Bir Sürüm Bekliyor

Yeni sürümün en ilgi çekici yeniliklerinden biri, exFAT dosya sistemi desteği. Windows ve Mac platformlarında da kullanılan exFAT, FAT32'nin gelişmiş sürümü olarak kabul ediliyor. Boyut sınırlarına takılmıyor ve 4 GB'tan daha büyük dosyalar ile 32 GB'dan büyük disk bölümlerine olanak sağlıyor. ExFAT dosya sistemi özellikle 4K videoların ihtiyaç duyduğu yüksek depolama kapasitesi ile daha fazla transfer hızı gerektiren yeni nesil USB sürücülerde ve SD kartlarda kullanılıyor.

Pardus 21, kullanıcılara ayrıca ofis paketi, yüzlerce oyun, müzik ve film oynatıcısı da dahil olmak üzere ihtiyaç duyabileceği hemen hemen her şeyi sunuyor.

Pardus Nedir, Ücretsiz mi?

Pardus, Debian GNU/Linux temelli, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. İşletim sistemi şu anda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştiriliyor.