Parler: Trump Destekçileri Twitter Yerine Bu Uygulamayı Kullanacaklar

Parler uygulaması Trump destekçileri tarafından tercih edilen yeni sosyal medya uygulaması olmaya başladı. Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılan neredeyse her cümleyi sansürlemesi sonrasında harekete geçen bir grup, Parler uygulamasını önerdiler.

Amerika Birleşik Devletleri, 3 Kasım'da tarihinin en ilginç seçimlerinden bir tanesine sahne oldu. Pandemi sebebiyle mektup yoluyla oy gönderiminin önü açılırken, birçok vatandaş bu yolla oy kullandı. 3 Kasım'da sandıkların başında yapılan oy verme işleminin ardından ise sandık sonuçlarında halihazırdaki ABD Başkanı Donald Trump, birçok farklı eyalette farkı açtı. Fakat mektupla gönderilen oyların sonuçlara eklenmeye başlanmasıysa Demokrat Parti Adayı Joe Biden, büyük farkları eritti ve ABD'nin yeni başkanı olacak senatör sayısına ulaştı.

Mektupla gönderilen oylar üzerinden başlayan tartışma sonrasında ise Twitter gündemde ilk sıraya oturdu. Trump, Twitter üzerinden oyların çalındığını ve gerçekten seçilen kişinin kendisi olduğunu söyleyen paylaşımlar yapmaya başladı. Twitter ise bütün paylaşımların altına "ifade edilenler gerçeği yansıtmıyor olabilir" uyarısı koymaya başladı. Hatta sosyal medya platformu, Trump'ın yazdığı bazı tweet'leri direkt olarak sansürledi.

Trump'a göre sandıktan çıkan oylar gerçekti ve mektupla gönderilen oylar sahteydi. Bunların yanı sıra Demokrat Parti avukatlarının gözlem yapmasına izin verilmemiş ve daha birçok farklı hile ile seçim sonuçları değiştirilmeye çalışılmıştı.

Twitter ise tüm bu söylemlerin kanıta dayanmadığını işaret ederek, tweet'leri sansürlediğini ya da bir uyarıyla kullanıcılara ulaştırıldığını dile getirdi

Parler uygulaması hafta sonu en çok indirilen oldu

Muhafazakar tarafın en önemli isimlerinden Dan Bongino ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Facebook ve Twitter kullanmayı bırakmalıyız. Onlar söylediklerimizi sansürlüyorlar. Şimdi o şirketler uyuyan devi uyandırdılar. Onlara koca bir orta parmak gösteriyoruz. İfade özgürlüğüne önem veren Parler uygulaması, hafta sonu en çok indirilen uygulama oldu."

Donald Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelenleri, Twitter tarafından uygulanan "sansür" sonrasında harekete geçerek, Parler'i önermişlerdi. Bunun sonucu olarak birçok Trump destekçisi, Twitter hesaplarını bırakarak yeni uygulamaya yönelmişlerdi.