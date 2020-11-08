Twitter’da “Loser” Araması Yapıldığında Donald Trump Çıkıyor!

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminin sona ermesinden ve yeni başkanın açıklanmasından sonra Twitter’da yapılan “Loser” araması yapıldı ve bu aramanın “Kişiler” bölümünün ilk sırasında Donald Trump yer aldı.

Twitter’dan Donald Trump’a Loser Yakıştırması!

Twitter, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçiminde meydana gelebilecek olumsuzlukları kontrol altında tutacağını açıklamıştı ve seçim boyunca Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yanlış yönlendirmeye yol açabilecek tweetleri işaretlemişti. Dün ABD başkanlık seçimi sona ermiş ve seçim sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden olmuştu. ABD başkanlık seçiminden sonra sosyal medya uygulamasında yapılan “Loser” aramasında “Kişiler” listesinin ilk sırasında ABD’nin eski başkanı çıktı.

Arama sonucu, salı günü başlayıp dört gün boyunca devam eden seçim gerginlikten sonra Amerika Birleşik Devletleri başkanı unvanının Trump’tan Joe Biden’a teslim edildiği sırada keşfedildi.

Sosyal medya platformunda “winner” araması yapıldığında öncelikle sosyal medya kullanıcılarının tweetleri ile eşleşen sorguların çıkması gerekirken “Kişiler” sekmesinde yer alan hesaplar bulundu. Bu arama sorgusunun ilk sırasında yer alan hesaplar ise tahmin edebileceğiniz gibi Joe Biden ve Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Kamala Harris’in hesapları oldu.

“Winner” (Kazanan) aramasında Joe Biden ve ABD Senatörü Kamala Harris çıkarken “Loser” aramasında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump yer aldı. Twitter, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, arama sonuçlarında önerilen kişilerin kullanıcıların yaptığı ilişkilendirmesi ile otomatik olarak oluşturulduğunu ifade etti.

Twitter, konunun yanlış anlaşılmasının önüne geçmek için yaptığı açıklamada, “Kullanıcılar herhangi bir hesaptan bahsederken belirli terimleri sık sık tekrarlıyorsa algoritmamız otomatik olarak hesapla terim arasında bir ilişkilendirme yapabilir. Bu eşleşmeler geçicidir. İnsanlar attığı tweete bağlı olarak sürekli değişir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya uygulamasında “Loser” terimi aratıldığında şu an “Kişiler” sekmesinin ilk sırasında “realDonaldTrump” kullanıcı ismine sahip ABD’nin eski başkanı hala çıkıyor fakat “Winner” araması yapıldığında Joe Biden ve Kamala Harris’in hesapları çıkmıyor. Bu da sosyal medya kullanıcılarının aklına bunun son zamanlarda Trump ile Twitter arasındaki yüksek gerilimin bir yansıması olabileceğine dair soru işaretlerini getiriyor.