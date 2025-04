Path Of Exile 2, Tarihinin En Kötü Güncellemesi Yüzünden Topa Tutuluyor

Aralık ayında erken erişim süreci açıldığında Path of Exile 2 için işler şahane gidiyordu. Ama o şanlı dönem çok da uzun sürmedi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk büyük güncelleme Dawn of the Hunt, oyunu kökten değiştirdi ama ne yazık ki oyuncuların tepkisi büyük oldu.

Zorluk seviyesinden minyon değişikliklerine kadar oyuncuları çileden çıkaran bütün detayları sizler için derledik.

Huntress Sınıfı ve Oyundaki Dengesizlikler

4 Nisan'da yayınlanan Dawn of the Hunt güncellemesiyle oyuna yeni bir sınıf eklenmişti. Adı Huntress. Ayrıca yeni Ascendancy'ler, özel eşyalar ve endgame kısmında önemli revizyonlar yapıldı. Ancak yapılan bazı değişiklikler sadece son oyun aşamasını değil, ana hikâyeyi de etkileyince oyuncuların tepkisi sel oldu taştı.

Soulsvari savaş mekanikleri zaten zorluyken, gelen değişikliklerle düşmanlar daha da ölümcül hale geldi. Oyun artık keyifli olmaktan çıkmıştı. Oyuncular hiçbir şekilde eğlenmiyordu.

Dolayısıyla bu sonuç direkt olarak Steam'deki incelemelere yansıdı. Bitmek bilmeyen boss savaşları, hasar dengesi hiç ayarlanamamış yeteneklerden sonra incelemeler anında düşüşe geçti.

Grinding Gear Games Hatayı Düzeltmeye Uğraşıyor

Grinding Gear Games hızlı davranarak yeni Huntress sınıfındaki sorunları gidermek üzere birkaç acil güncelleme yayınladı. Özellikle karakterin oynanışını tamamen parry yapmak, yani saldırıyı defetmek üzerine kurulu hale getiren tasarım anlayışı tepki toplarken, bağlantı sorunları ve oyun çökmeleri gibi teknik aksaklıklar da hızlıca ele alındı.

Stüdyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: