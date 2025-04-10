The Last of Us'ın 3. Sezonu Gelecek mi? Açıklama Yapıldı

2023'te yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen The Last of Us'ın 3. sezonu yayınlanacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin üçüncü sezonuna dair açıklama yapıldı. Peki, The Last of Us'ın 3. sezonu yayınlanacak mı?

The Last of Us Dizisinin 3. Sezonu Çıkacak mı?

Henüz ikinci sezon yayınlanmadan üçüncü sezon onayı verildi. Max'in (eski adıyla HBO Max) resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda üçüncü sezonun geleceği duyuruldu. Bu paylaşım büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı.

The Last of Us 2. Sezon Tarihi

The Last of Us dizisinin 2. sezon bölümleri 13 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

The Last of Us 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

The Last of Us Dizisi Konusu

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinde Joe ile Ellie, hayatta kalmak için mücadele ediyor. Çok başarılı bir video oyunu uyarlaması olan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

  • Pedro Pascal
  • Bella Ramsey
  • Gabriel Luna
  • Merle Dandridge
  • Anna Torv
  • Jeffrey Pierce
  • Murray Bartlett
  • Nick Offerman

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us 2. Sezon Beklenenden Çok Daha Mide Bulandırıcı Olacak
Sinema

The Last of Us 2. Sezon Beklenenden Çok Daha Mide Bulandırıcı Olacak

İlk sezonu neredeyse birebir oyunla paralel ilerleyen The Last of Us'ın ikinci sezonunda biraz daha özgür davranacağı ama oyuna yine sadık olacağı bildirildi.

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