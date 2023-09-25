PAYDAY 3'ün Çıkışı Beraberinde Sorunları Getirdi: Sunucular Kapandı!

Çok oyunculu soygun oyunu PAYDAY 3'ün lansmanı, çok sayıda oyuncunun oyuna erişememesi nedeniyle oldukça sorunlu geçti. Sunucu ve eşleştirme sorunlarıyla boğuşan oyunun oynamak için her zaman çevrim içi olma zorunluluğunu şart koyması durumu daha da kötüleştirdi.

PS5 oyuncuları için sorunlar, oyunun "erken erişim" dönemi ayın 18'inde başladığında başladı. Bu ayrıcalık için fazladan ödeme yapan oyunculara yanlış sürümde oynadıkları (ve bunun Sony'nin hatası olduğu) söylendi ve doğru sürüm ertesi gün kullanıma sunuldu.

CEO Oyunculardan Özür Diledi

Ancak sorunlar oyunun tam sürümü olan 21'ine kadar devam etti ve işler o kadar kötüye gitti ki Starbreeze Studios CEO'su Tobias Sjögren bir tweet atarak özür diledi:

"Altyapı beklendiği gibi çalışmadığı için çok üzgünüz ve her senaryo için hazırlık yapmak imkânsız olsa da daha iyisini yapabilmeliydik. Tüm hizmetleri eski hâline getirene ve oyuncularımız sorunsuz bir şekilde tekrar oynayabilene dek yorulmadan çalışacağız!"

Hafta sonu ise durumlar devam etti ve tüm platformlardaki oyuncular bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi. Keza bu yazının yazıldığı sırada bile sunucular şu anda kapalı durumda.

PAYDAY 3'ün her zaman çevrim içi olma şartı işleri gerçek anlamda kötüleştiriyor çünkü oyuncular PAYDAY 2'de olduğu gibi yapay zekâ kontrollü oyuncularla çevrimdışı olarak görevleri tamamlayamıyor.

Peki siz PAYDAY 3 oynama fırsatı yakalayabildiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.