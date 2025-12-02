Elektrikli Scooter Kullanıcıları Dikkat: Artık Her Yere Giremeyecekler!

Şehir içinde sıkça kullanılan elektrikli scooterlar için yeni kurallar geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre artık payalşımlı scooter firmaları için yerli araç zorunluluğu, konum takibi, yasaklı bölge gibi pek çok farklı kural aktif olarak uygulanacak. Peki bu yeni kurallar nasıl uygulanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Scooter Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi: Hız Limitleri ve Anlık Takip Geliyor!

Elektrikli scooter yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı ve şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başladı. Yasak bölgelerde otomatik hız düşürme, anlık konum paylaşımı ve kaza tespiti gibi kurallar artık zorunlu hâle geliyor.

Ancak düzenlemenin kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Yeni karar yalnızca Martı, BinBin, T10, Hop gibi paylaşımlı scooter işletmelerini ilgilendiriyor. Bu şirketler scooterların konumunu her 3 dakikada bir U-Net ağına gönderecek, yasaklı bölgeleri geofencing ile sınırlayacak ve kullanıcı yasak alana girdiğinde hız otomatik olarak 6 km/s’ye düşecek.

Ayrıca devrilme veya kaza algılandığında sistem sürücüyle iletişime geçecek ve acil durumlarda yardım ekipleri yönlendirilecek. Şirketlerin mobil uygulamalarına anlık ücret bilgisi, şarj yüzdesi, menzil tahmini ve karbon tasarrufu hesaplaması gibi yeni özellikler de eklenecek. Sivil vatandaşların kendi elektrikli scooterlarını kullanırken hiçbir konum takibi zorunluluğu yok.

Bireysel kullanıcılar için geofencing, anlık takip, hız düşürme, kaza bildirme ve yerli üretim şartı uygulanmıyor. Sivil kullanıcılar sadece mevcut trafik kurallarına tabi olmaya devam edecek: 25 km/s hız sınırı, bisiklet yolu önceliği, 16 yaş altı yasak ve belirlenen bölgelerde sürüş kısıtlamaları gibi önceki hükümler geçerli olacak.

Yeni düzenleme tamamen işletmecilere yönelik olduğu için bireysel kullanıcıya ek bir yükümlülük getirmiyor. Ayrıca paylaşımlı scooter filolarının en az yüzde 30’unun 1 Temmuz 2026’dan itibaren yerli üretim olması şart koşulacak.

