ÖTV Muafiyetli Araçlar İçin Yeni Gelişme! O Kural Kalkıyor

Engelli bireylerin araç alımlarında uygulanan ÖTV muafiyeti konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay, engelli vatandaşların araçlarını yenilemesi için getirilen 10 yıl bekleme şartına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Danıştay’dan Engelli Araçları İçin Kritik Karar: 10 Yıl Bekleme Şartı Durdu!

Söz konusu düzenleme, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları aracı 10 yıl boyunca yenileyemeyeceğini öngörüyordu. Ancak Danıştay, bu şartın ciddi mağduriyete yol açtığı ve engelli bireylerin araçlara erişim hakkını kısıtladığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

Kararda, engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının süreklilik arz ettiği; bakım, tamir, kaza gibi durumlarda 10 yıllık bekleme süresinin hakkaniyete uygun olmadığı vurgulandı. Böylece düzenlemenin uygulanması geçici olarak askıya alınmış oldu.

Kararın ardından engelli araç sahipleri ile araç almayı bekleyen vatandaşlar büyük bir belirsizlikten kurtulmuş olsa da nihai karar yargılama sonucunda kesinleşecek.

Engelliler İçin ÖTV Muafiyetli Araç Süreci Nasıl İşleyecek?

Yürütmenin durdurulması, düzenlemenin şu an itibarıyla uygulanamayacağı anlamına geliyor. Bu da engelli bireylerin araç yenileme işlemlerinde 10 yıl şartının şimdilik devre dışı kaldığı demek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu gelişmenin ardından yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Bu karar uzun süredir tartışılan ÖTV muafiyeti konusunun yeniden değerlendirilebileceğini ve daha adil bir sistem kurulabileceğini işaret ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...