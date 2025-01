Sony'den Geri Adım: PC Oyuncularını Çıldırtan Zorunluluğu Kaldırdı

Yeni PlayStation duyurusuna göre PC oyuncuları için PSN hesabı şartına düzenleme getirildi. Bu düzenleme ile PC oyuncularının artık PSN hesabı ile giriş yapmasına gerek kalmadı. Dileyen oyuncular, PSN hesabı olmadan da oyunları oynayabilecek.

PC'deki oyuncular için PSN hesabı her ne kadar isteğe bağlı olsa da PSN hesabına giriş yaparak PC'de oyun oynayanlar bazı ödüller kapacak.

PSN Hesabı, PC Oyuncularına Ödül Kazandıracak

PSN hesabı şartında yapılan değişiklik kapsamında bugün piyasaya sürülecek Marvel's Spider-Man 2'yi PSN hesabı ile oynayanlar çeşitli oyun içi ödüller kazanacak. Oyuncular, siyah Spider-Man kostümü ile Miles Morales kostümlerini erkenden açma imkânına sahip olacak.

God of War Ragnarok ve Horizon Zero Dawn Remastered oyunlarını PSN hesabı ile oynayanlar da ödül elde edecek. God of War Ragnarok oyununda Kara Ayı Zırhı seti, Horizon Zero Dawn Remastered oyununda ise Nora Valiant kostümü sunulacak.

İlerleyen günlerde PSN hesabının avantajları daha da artabilir. Böylece isteğe bağlı da olsa PC oyuncuları PSN hesabı kullanabilir ve oyun içi ödüllerle eğlenceli zaman geçirebilir.