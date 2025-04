Peacemaker 2. Sezon Ne Zaman? (Video)

2021 yılında vizyona giren The Suicide Squad filminin spin-off'u 2022 yılında yayınlanmaya başladı. Peki, ilk bölümüyle beraber çok sevilen Peacemaker'ın 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bu rehberde büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

James Gunn tarafından yaratılan Peacemaker dizisinin yeni sezon bölümleri 21 Ağustos 2025 tarihinde Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanmaya başlayacak. İkinci sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Counting the days until Peace on Earth. I just finished the DI & Mix on the Season Premiere yesterday and wow it’s one of my favorite things ever. DC Studios’ #Peacemaker Season 2 coming soon only on @StreamOnMax August 21. pic.twitter.com/df3yOcCsdn