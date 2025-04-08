Peacemaker 2. Sezon Ne Zaman? (Video)

2021 yılında vizyona giren The Suicide Squad filminin spin-off'u 2022 yılında yayınlanmaya başladı. Peki, ilk bölümüyle beraber çok sevilen Peacemaker'ın 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bu rehberde büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Peacemaker 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

James Gunn tarafından yaratılan Peacemaker dizisinin yeni sezon bölümleri 21 Ağustos 2025 tarihinde Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanmaya başlayacak. İkinci sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Peacemaker 2. Sezon Fragmanı

Counting the days until Peace on Earth. I just finished the DI & Mix on the Season Premiere yesterday and wow it’s one of my favorite things ever. DC Studios’ #Peacemaker Season 2 coming soon only on @StreamOnMax August 21. pic.twitter.com/df3yOcCsdn — James Gunn (@JamesGunn) April 7, 2025

Peacemaker Oyuncuları

John Cena

Danielle Brooks

Freddie Stroma

Jennifer Holland

Steve Agee

Dee Bradley Baker

Chukwudi Iwuji

Robert Patrick

Annie Chang

Lochlyn Munro

Dizide John Cena "Peacemaker" karakterini, Danielle Brooks "Leota Adebayo" karakterini, Freddie Stroma "Adrian Chase" karakterini, Jennifer Holland "Emilia Harcourt" karakterini, Steve Agee ise "John Economos" karakterini canlandırıyor.

Peacemaker Konusu

The Suicide Squad filminin spin-off'u olan Peacemaker dizisi, DC Comics evreninden tanıdığımız anti-kahraman Peacemaker'ın maceralarını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler ve kara mizah eşliğinde Peacemaker’ın hem dış dünyayla olan mücadelesini hem de kendi iç dünyasında yaşadığı karmaşaya odaklanıyor.