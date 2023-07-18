Peacock, Abonelik Ücretlerinde Güncelleme Yaptı: Kullanıcılar Uygulamayı Terk Ediyor

NBCUniversal bünyesinde faaliyet gösteren Peacock, fiyatlandırma politikasında yeni bir güncellemeye gidiyor. Bugün yaptığı açıklamada 17 Ağustos'tan itibaren abonelik fiyatlarını artıracağını söyleyen şirket, artışın nedenlerini paylaştı.

Peacock Üzücü Haberi Verdi

Fiyat güncellemesi sonrasında aylık 4,99 ABD doları olan Premium (reklam destekli) paketin fiyatı 1 dolar artışla artık aylık 5,99 ABD dolarına yükselecek. Güncellemeye ek olarak çevrim dışı indirmeleri ve canlı NBC kanallarına erişimi içeren reklamsız Premium Plus paketi 2 ABD doları artarak 11,99 doları oldu.

Peacock, 2020'den bugüne kadar korumuş olduğu fiyatları yükseltmek durumunda kaldığını belirtti. Şirket, fiyat güncellemesinin gerekçesini kaliteli içeriğe olan yatırımı artırmak ve kullanıcı deneyimini daha kullanışlı hale getirmek için olduğunu açıkladı.

Forbes tarafından yapılan ankete göre, alınan karar sonrasında Peacock kullanıcılarının %26'sının artan fiyatlar ve güncellemeler nedeniyle abonelikten çıkmayı düşündüklerini ortaya koydu. Bu yılın başlarında 704 milyon dolar zarar açıklayan platform, kullanıcı sayısında düşüş yaşanacağını bilse de fiyat artırımına gitmenin en doğru yol olacağını düşünüyor.

Peki siz Peacock’un açıklamış olduğu fiyat güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.