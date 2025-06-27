Co-Op Özellikli Eğlenceli Oyundan Büyük Başarı! Kimse Beklemiyordu
Arkadaşlarla oynanacak eğlenceli oyun Peak'in satış miktarı belli oldu. Peki, Peak bu zamana kadar kaç adet satıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Kısa sürede çok popüler hâle gelen Peak'in saıtş miktarı açıklandı. Co-op özelliği, eğlenceli oynanışı ve çizgi film tarzı grafikleriyle öne çıkan oyun önemli bir başarının altına imza attı. Peaki, Peak kaç adet satıldı?
Peak'in Satış Miktarı Belli Oldu
PC için geliştirilen Peak 16 Haziran 2025 tarihinde satışa sunuldu. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak yalnızca dokuz günde iki milyondan fazla satıldı. Steam'de 18 bin 919 adet inceleme bulunuyor. İncelemeler genel olarak "Çok Olumlu" durumda.
Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyun Steam'de 3,99 dolara (159 TL) satılıyor. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
Peak Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 2.5 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 6600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Peak Fragmanı
Peak Nasıl Bir Oyun?
Aggro Crab ve Landfall tarafından geliştirilen Peak, fizik tabanlı bir tırmanma oyunudur. Oyuncular, co-op desteği sayesinde oyunu arkadaşlarıyla birlikte oynayabiliyor. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyoruz.