Co-Op Özellikli Eğlenceli Oyundan Büyük Başarı! Kimse Beklemiyordu

Kısa sürede çok popüler hâle gelen Peak'in saıtş miktarı açıklandı. Co-op özelliği, eğlenceli oynanışı ve çizgi film tarzı grafikleriyle öne çıkan oyun önemli bir başarının altına imza attı. Peaki, Peak kaç adet satıldı?

Peak'in Satış Miktarı Belli Oldu

PC için geliştirilen Peak 16 Haziran 2025 tarihinde satışa sunuldu. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak yalnızca dokuz günde iki milyondan fazla satıldı. Steam'de 18 bin 919 adet inceleme bulunuyor. İncelemeler genel olarak "Çok Olumlu" durumda.

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyun Steam'de 3,99 dolara (159 TL) satılıyor. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Peak Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 2.5 GHz

Intel Core i5 2.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 6600 XT

NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 6600 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Peak Fragmanı

Peak Nasıl Bir Oyun?

Aggro Crab ve Landfall tarafından geliştirilen Peak, fizik tabanlı bir tırmanma oyunudur. Oyuncular, co-op desteği sayesinde oyunu arkadaşlarıyla birlikte oynayabiliyor. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyoruz.