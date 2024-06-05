Peaky Blinders'ın Film Versiyonu Geliyor: Filme Dair Detaylar Paylaşıldı!

Peaky Blinders hayranları için beklenen an geldi: Netflix, ünlü dizinin film versiyonunu resmen onayladı. Başrolünde Cillian Murphy'nin yer alacağı film, Thomas Shelby karakterinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak. Netflix, bu heyecan verici haberi sosyal medyada duyurarak, filmin senaryosu ve projeye bağlı bazı önemli isimlerin yer aldığı bir görüntü paylaştı.

Peaky Blinders Filminin Detayları Belli Oldu!

Filmin senaryosu, Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight tarafından kaleme alınacak ve yönetmen koltuğunda Peaky Blinders ve Wild Rose'dan tanıdığımız Tom Harper oturacak.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA — Netflix (@netflix) June 4, 2024

Cillian Murphy, Thomas Shelby rolüne geri dönerken, projeye dair şu ifadeleri kullandı: "Tommy Shelby’nin benimle işi bitmemiş gibi görünüyor. Steven Knight ve Tom Harper ile yeniden çalışmak çok tatmin edici. Bu film, hayranlar için."

Deadline'ın haberine göre, Peaky Blinders filminin prodüksiyonuna bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Projenin yapımcıları arasında Caryn Mandabach, Knight, Murphy ve Guy Heeley yer alırken, Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren ve David Mason da yönetici yapımcı olarak görev alacak.

Filmin birçok detayı hâlâ gizemini koruyor, ancak Knight, 2022 yılında Deadline’a verdiği bir röportajda filmin İkinci Dünya Savaşı sırasında geçeceğini belirtmişti. Knight, “Bu, Peaky Blinders hikayesinin patlayıcı bir bölümü olacak. Gerçekten bu filmin gerçekleşeceği için heyecanlıyım. Savaşta tam anlamıyla Peaky Blinders," diye ekledi.

Harper da filme dair düşüncelerini paylaştı: “Peaky Blinders'ı ilk yönettiğimde 10 yıl önce, dizinin ne olacağını bilmiyorduk, ama oyuncu kadrosu ve yazımın kimyasında patlayıcı bir şeyler olduğunu biliyorduk. Peaky her zaman aile hakkında bir hikaye oldu ve bu yüzden Steve ve Cillian ile yeniden bir araya gelerek bu filmi dünya genelindeki izleyicilere Netflix’te sunmak inanılmaz heyecan verici.”

Cillian Murphy, 2013 yılında başlayan ve 2022'de altıncı ve son sezonuyla sona eren Peaky Blinders dizisinde başrol oynamıştı. Bu dizi, Murphy’nin kariyerinde öne çıkan projelerden biri olsa da aktör, diğer film ve dizilerle de meşgul kaldı.

Geçen yılın Oppenheimer filminde başrol oynayarak En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Murphy, uzun zamandır beklenen 28 Years Later filminde de hem oyuncu hem de yönetici yapımcı olarak çalışmaya hazırlanıyor.

Bu arada, Peaky Blinders evreni farklı yollarla devam etmeye hazırlanıyor. Orijinal dizinin birkaç yıl önce sona ermesinin ardından, serinin evreninin iki yan hikaye ile devam edebileceği konuşuluyor: Biri 20. yüzyıl Boston’ında geçen bir hikaye, diğeri ise Polly Gray’e odaklanan bir yapım. Filmin Netflix’teki eventual prömiyeri öncesinde, Peaky Blinders ekibinin Ron DeSantis kampanyasıyla yaşadığı çekişmeye dair daha fazla bilgi edinebilirsiniz.