Peaky Blinders'ın Film Versiyonu Geliyor: Filme Dair Detaylar Paylaşıldı!

Peaky Blinders hayranları için beklenen an geldi: Netflix, ünlü dizinin film versiyonunu resmen onayladı. Başrolünde Cillian Murphy'nin yer alacağı film, Thomas Shelby karakterinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak. Netflix, bu heyecan verici haberi sosyal medyada duyurarak, filmin senaryosu ve projeye bağlı bazı önemli isimlerin yer aldığı bir görüntü paylaştı.

Filmin senaryosu, Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight tarafından kaleme alınacak ve yönetmen koltuğunda Peaky Blinders ve Wild Rose'dan tanıdığımız Tom Harper oturacak.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



