14 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! Uyku Takibi ve Dahası

Core Devices, Pebble akıllı saatinin yıllar sonra geri döndüğünü duyurdu. Yeni akıllı saat Pebble Round 2, on yıl önceki akıllı saatin eksikliklerini gideriyor. İnce bir çerçeveye sahip bu saat, önceki modelden çok daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca kullanıcılara çok yardımcı olacak bazı özellikler taşıyor.

Pebble Round 2 Özellikleri

Ekran: 1.3 inç

1.3 inç Pil Ömrü: 14 gün

14 gün Kalınlık: 8.1 mm

8.1 mm Diğer Özellikler: Adım ve uyku takibi, ivmeölçer ve manyetometre

Adım ve uyku takibi, ivmeölçer ve manyetometre Kontrol: Dokunmatik ve fiziksel düğme

Dokunmatik ve fiziksel düğme Uyumluluk: iOS ve Android

iOS ve Android Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve gül rengi

Pebble Round 2, 1.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Önceki modelde yer alan büyük çerçevelerden bu modelde vazgeçildi. En büyük avantajlarından biri ise hem iOS hem Android işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olarak çalışmasından geliyor. Bu sayede cihazın tüm özelliklerinden kolaylıkla yararlanabiliyorsunuz.

Cihaz, 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Eski modelin yalnızca 2 günlük bir kullanım süresi sunduğunu göz önünde bulunduracak olursak arada bir uçurum olduğunu söyleyebiliriz. Bu önemli gelişme sayesinde cihazınızı oldukça uzun bir süre boyunca kullanabiliyorsunuz.

Yeni akıllı saat, hareket verileri elde etmeniz için ivmeölçere sahip. Bu sensör sayesinde cihaz günlük ne kadar adım attığınızı, ne kadar ilerleme kaydettiğinizi takip etmenize olanak tanıyor. Uyku evrelerini de izleyebilen cihazı hem dokunmatik ekran hem fiziksel düğmeleri kullanarak kontrol edebiliyorsunuz.

Pebble Round 2 Fiyatı

Pebble Round 2 için 199 dolar (8 bin 564 TL) fiyat etiketi belirlendi. Eski modelin 249 dolar (10 bin 716 TL) fiyatla satışa sunulduğunu da belirtelim. 8.1 mm kalınlığındaki bu akıllı saat, siyah, gümüş ve gül rengi seçenekleri ile beraber geliyor.