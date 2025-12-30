25 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! 160+ Spor Modu Var

Amazfit, Active serisinin en gelişmiş modeli olarak nitelendirilen Active Max'i tanıttı. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz, çok sayıda spor modunun yanı sıra sağlık odaklı özelliklerle sizin için bir tür kişisel asistan görevini üstleniyor.

Amazfit Active Max Özellikleri

Ekran : 1.5 inç AMOLED (3.000 nit maksimum parlaklık)

: 1.5 inç AMOLED (3.000 nit maksimum parlaklık) Ağırlık : 39.5 gram (Kordon hariç)

: 39.5 gram (Kordon hariç) Spor Modları : 160+ spor modu

: 160+ spor modu Sağlık Takibi : Nabız, uyku kalitesi, antrenman yükü, toparlanma süresi

: Nabız, uyku kalitesi, antrenman yükü, toparlanma süresi Depolama : 4 GB (Bağımsız müzik depolama)

: 4 GB (Bağımsız müzik depolama) Pil Ömrü: 25 güne kadar (Standart) / 14 gün (Yoğun)

Amazfit Active Max, 1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık seviyesi sayesinde akıllı saati yoğun ışık altında kullanmak bile mümkün hâle geliyor. Kordon hariç 39,5 gram ağırlığında olan cihazda otomatik parlaklık ayarı da mevcut. Ekim ayında tanıtılan Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm), kayış hariç 46 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı saat, 160'tan fazla spor modu ile birlikte geliyor. Fitness, koşu ve dış mekânda gerçekleştirilen çeşitli aktiviteler de dahil olmak üzere pek çok sporu tanımlayarak detaylı bir takip gerçekleştirebiliyor. Bazı sporlarda otomatik olarak antrenman algılama gibi özellikleri de bulunuyor.

Cihaz, düzenli olarak nabız takibi yaparak sizi önemli durumlarda uyarıyor. Antrenman sonrası toparlanma durumu, antrenman yükü, uyku kalitesi gibi verileri size Zepp uygulaması üzerinden sunuyor. 4 GB depolama alanı sayesinde müzikleri doğrudan saatten dinleyebiliyorsunuz. Mikrofon ve hoparlör sayesinde sesli görüşmeleri de mümkün kılan bu saat, Bluetooth kulaklıklarla da eşleştirilebiliyor.

Amazfit Active Max Fiyatı

Amazfit Active Max için 169,90 euro (8 bin 595 TL) fiyat etiketi belirlendi. Google Fit de dahil olmak üzere pek çok popüler uygulama ile uyumlu olarak çalışan cihaz, standart kullanımda 25 güne kadar pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 14 güne düşüyor.