Pentagon’da Gündem Değişti: Sırada Pokemon Kartları Var!

Dünya savaş tarihinin en ciddi kurumlarından biri olarak bilinen Pentagon etrafındaki pizzacıların ardından bu kez Pokemon ile gündeme geldi. İlgin. bir şekilde Pentagon'un yemek katına bir Pokemon kartı otomatı yerleştirildi. Peki bu neden yapıldı? İşte detaylar...

Pentagon’da Savaş Değil Pokemon: Yemek Katına Kart Otomatı Kuruldu!

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Pentagon'un yemek katına bugün itibariyle bir Pokemon kartı otomatı yerleştirildi. Bu otomat sayesinde Pentagon'da yer alan üst düzey yetkililer ve diğer yetkili çalışanlar istedikleri zaman yeni bir Pokemon kartı alabilecekler. Tabi buna neden ihtiyaç duyuyorlar orası muamma.

Bu noktada ilk etapta yadırganan uygulamanın aslında Amerika Birleşik Devletleri genelinde "normal" olduğunu bildirebiliriz. Zira ABD’de büyük kamu binalarında çalışanlara yönelik farklı konseptlerde otomatların bulunması oldukça yaygın bir uygulama.

Bu tarz küçük dokunuşlar, yoğun ve stresli çalışma ortamlarında kısa süreli de olsa dikkat dağıtıcı ve rahatlatıcı unsurlar olarak değerlendiriliyor. Otomatın kim tarafından yerleştirildiğine veya bunun kurumsal bir karar olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Ancak çevresindeki pizzacılarda yoğunluk yaşanması ile dünyayı etkileyen kararların alınma sürecinin paralel yürüdüğü bir kurumda Pokemon kartı otomatıyla da ilgili farklı teoriler ortaya atılmakta. Bu kapsamda bazı sosyal medya kullanıcıları bu kartların farklı bir haberleşme dilini temsil edeceği yönünde komplo teorileri üretiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...